La Bourse de Paris reste sous pression, le pétrole franchit les 105 dollars

Les marchés actions européens ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine dans le rouge. Apres sa baisse d'hier de 1,22%, le CAC 40 a reculé de 0,51% à 7 729 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 a cédé 0,79%.

Les tensions persistantes au Moyen-Orient, qui alimentent la flambée des cours du pétrole et ravivent les craintes inflationnistes, continuent de peser sur le sentiment des investisseurs. En France, les incertitudes budgétaires accentuent également la défiance à l'égard de la dette souveraine et des actions tricolores.

Sur le front géopolitique, les risques d'escalade au Moyen-Orient restent au coeur des préoccupations. Selon des informations rapportées par The Atlantic, l'administration Trump envisagerait des opérations militaires d'envergure en Iran avant les élections de mi-mandat. Dans ce contexte, le Brent a franchi la barre des 105 dollars le baril. Cette nouvelle poussée des prix de l'énergie éloigne la perspective d'un reflux rapide de l'inflation, tout en soutenant les valeurs pétrolières.

Des valeurs en mouvement

À Paris, TotalEnergies s'est ainsi distingué en tête du CAC 40 avec une progression de 2,86%.

Le secteur des équipementiers automobiles a particulièrement souffert après l'avertissement sur résultats lancé hier soir par OPmobility. Le groupe a revu à la baisse ses objectifs pour 2026, invoquant une dégradation des conditions du marché automobile plus marquée qu'anticipé. Le titre a plongé de 20,82%, signant la plus forte baisse du SBF 120 et entraînant dans son sillage Forvia (-10,85%) et Valeo (-7,45%), qui ont également accusé de lourds replis.

Valneva (-4,68%) a, de son côté, été pénalisé par un nouveau revers réglementaire. Les autorités britanniques ont révoqué l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin Ixchiq contre le chikungunya, à l'issue d'un réexamen des données de sécurité.

Sur le plan macroéconomique, les dernières statistiques américaines ont témoigné de la résilience du marché du travail. Les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont établies à 197 000, contre 199 000 la semaine précédente et 200 000 attendues par le consensus.

En Europe, l'excédent commercial allemand a atteint 19,5 milliards d'euros en août, légèrement au-dessus des 19 milliards anticipés par les économistes, mais en retrait par rapport aux 21,3 milliards enregistrés en juillet.