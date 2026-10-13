La Bourse de Paris résiste au repli des valeurs du luxe

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en hausse mardi, résistant au net repli des valeurs du luxe au lendemain de la publication du chiffre d'affaires de LVMH, numéro un mondial du secteur, et à la baisse des valeurs technologiques.

Vers 10H15, l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,31 %, soit 24,15 points, à 7.857,03 points. Lundi, il avait terminé en hausse de 0,38 %, à 7.832,88 points.

À la cote parisienne, LVMH reculait de 1,60 %, à 378,35 euros. Le groupe a publié lundi soir un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d'euros pour le troisième trimestre, en hausse de 1 % à données comparables.

Les analystes de Jefferies pointent "un raté de la division +Mode et Maroquinerie+", dont les ventes ont baissé de 5 % sur un an, contre un recul de 1,8 % attendu par les analystes. "Le ralentissement vient surtout de la clientèle chinoise", relèvent-ils.

Dans son sillage, Hermès lâchait 2,67 %, à 1.275 euros, plus forte baisse du CAC 40, et Kering 1,90 %, à 209,05 euros.

Ailleurs à la cote, le groupe franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics était en nette baisse de 2,43 %, à 44,46 euros, entraîné par la chute des valeurs technologiques en Asie, après que le fabricant chinois CXMT a annoncé ce week-end des progrès dans la conception d'une puce mémoire plus dense.

CXMT a dit s'apprêter à livrer d'ici la fin de l'année des modules de mémoire serveur sur cette technologie.

Soitec, qui fabrique aussi des semi-conducteurs, cédait 1,52 %, à 152,15 euros.

Le mouvement ressemble "moins à une baisse générale des valorisations de l'IA qu'à une révision du prix de la rareté de la mémoire", estime Florian Ielpo, analyste de Lombard Odier Investment Managers.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de l'État français à dix ans reculait à 4,83 % vers 10H15, contre 4,90 % lundi à la clôture. Les députés entament mardi en séance l'examen du projet de budget 2027.

Gains pour les banques

Les banques progressent, Société Générale grimpant de 1,73 %, à 65,26 euros, et Crédit Agricole de 1,36 %, à 15,98 euros, avant les résultats des grandes banques américaines JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo et Citigroup.

Publicis confirme ses objectifs annuels

Publicis recule de 0,45 %, à 98,30 euros. Le groupe publicitaire a confirmé son objectif de croissance de 4,5 % à 5 % de son activité cette année, hors effets de change et d'acquisitions, après un revenu net en hausse de 7,9 % au troisième trimestre, à 3,8 milliards d'euros.

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