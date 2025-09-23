 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 900,57
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris profite de l'élan des records de Wall Street
information fournie par AFP 23/09/2025 à 10:50

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris s'affichait en nette hausse mardi, profitant de l'élan la veille de Wall Street où des records avaient été franchis, dans un marché bénéficiant aussi d'un baromètre d'activité en zone euro.

L'indice vedette CAC 40 prenait 71,45 points (+0,91%) vers 10H15, heure de Paris, s'établissant à 7.901,56 points. La veille, il avait perdu 0,30%, soit 23,48 points.

L'activité économique du secteur privé en zone euro a atteint en septembre sa plus forte croissance depuis seize mois, selon un baromètre calculé sur la base de sondages d'entreprises, qui s'est établi à 51,2 en septembre contre 51 en août, restant nettement au dessus de la barre des 50 au dessus de laquelle l'activité progresse.

En France au contraire, l'activité du secteur privé s'est de nouveau contractée en septembre, pour le 13e mois d'affilée, alors qu'elle semblait se stabiliser en août, avec un baromètre à 48,4, au plus bas depuis cinq mois, alors qu'il redressait la barre les mois précédents.

"Les turbulences politiques en France ont incité certaines entreprises à revoir leurs prévisions de croissance à la baisse, d'autres participants à l'enquête craignant par ailleurs que le maintien d'un environnement défavorable à la demande, conjugué à de fortes pressions concurrentielles, ne fasse chuter leurs niveaux d'activité dans les douze prochains mois", expliquent les auteurs du baromètre PMI Flash HCOB, publié par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank.

"Alors que la semaine dernière était dominée par les nombreuses réunions de banques centrales, le focus revient vers la conjoncture cette semaine avec la publication des premières enquêtes pour septembre dans les pays développés, dont les PMI avancés de S&P global aujourd'hui", qui sont des indices mesurant l'activité économique, avait averti dès le début de matinée une note de Xavier Chapard, stratégiste de LBPAM.

Sur le marché de la dette, le rendement de l'emprunt français s'établissait à 3,55% vers 10H15, heure de Paris, en très légère baisse par rapport à la veille (3,54%). Son équivalent allemand était à 2,74% (contre 2,75% lundi) et l'italien à 3,53%, contre 3,54% précédemment.

Les investisseurs attendent également des interventions de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont celle de son président Jerome Powell aujourd'hui.

La tech profite de l'effet Nvidia

Lundi soir à Wall Street, les trois principaux indices ont signé des nouveaux records en séance et en clôture, portés par l'annonce du géant américain des semi-conducteurs Nvidia d'investir 100 milliards de dollars dans OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT.

A la cote parisienne, Atos prenait 3,08% à 48,90 euros et STMicroelectronics 2,77% à 24,64 euros.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
132,600 EUR Euronext Paris -0,38%
NVIDIA
183,6100 USD NASDAQ +3,93%
S&P GLOBAL
505,690 USD NYSE -0,20%
STMICROELECTRONICS
24,795 EUR MIL +3,46%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

