(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Nvidia, secteur aurifère, ACM Research, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI (+0,02%), le Standard & Poor's 500 .SPX (-0,06%) et le Nasdaq .IXIC (-0,01%):

* NVIDIA NVDA.O recule mardi de 0,7% en avant-Bourse après avoir pris près de 4% la veille à la faveur de l'annonce d'un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI, qui suscite désormais des

craintes

en termes de concurrence dans le secteur.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O doit publier ce mardi après la clôture de Wall Street ses résultats trimestriels et ceux-ci pourraient avoir un impact sur le secteur technologique, en particulier dans le segment des semi-conducteurs.

* BOEING BA.N prend 2,5% en avant-Bourse, le président Donald Trump ayant déclaré lundi qu'Uzbekistan Airways avait signé un accord de huit milliards de dollars avec l'avionneur américain, portant sur un projet d'acquisition d'un maximum de 22 Boeing 787 Dreamliners.

* KENVUE KVUE.N rebondit de 6% en avant-Bourse au lendemain d'une chute de 7,5% en réaction aux propos du président Donald Trump selon lesquels il existe un lien entre l'utilisation du Tylenol, l'analgésique en vente libre du laboratoire, et le développement de l'autisme pendant la grossesse. Cette affirmation est contestée par nombreux médecins, tandis que les analystes de Citi soulignent l'absence de preuves scientifiques.

* SECTEUR AURIFÈRE - En avant-Bourse, NEWMONT NEM.N et BARRICK MINING B.N prennent chacun environ 1%, tandis que HARMONY GOLD HMY.N et SIBANYE STILLWATER SBSW.N progressent chacun d'environ 1,4% dans le sillage de la flambée de l'or

XAU= qui a inscrit un record à 3.790,82 dollars l'once. Le métal jaune profite de la perspective d'une réduction des taux directeurs aux Etats-Unis, avant le discours de Jerome Powell, le président de la Fed.

* KKR & CO KKR.N , dont le siège est à New York, organise cette semaine à Tokyo la première réunion de son conseil d'administration en Asie, a déclaré mardi un porte-parole de la société, soulignant ainsi l'importance que revêt le Japon pour le gestionnaire d'actifs alternatifs.

* AMAZON AMZN.O a intenté lundi un procès au Public Employment Relations Board (PERB) de l'Etat de New York, un organisme de régulation, pour l'empêcher d'appliquer une nouvelle loi que le géant du commerce en ligne considère comme une tentative de réglementer illégalement les relations de travail dans le secteur privé.

* ACM RESEARCH ACMR.O bondit de 5,4%, le spécialiste des semi-conducteurs étant en passe d'intégrer l'indice S&P SmallCap 600 des petites capitalisations.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Augustin Turpin)