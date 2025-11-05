La Bourse de Paris finit à l'équilibre sur fond d'attentisme

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé sur une note stable mercredi, les investisseurs adoptant une attitude attentiste dans un marché en quête d'un nouveau catalyseur.

Le CAC 40 a grappillé 0,08%, soit un gain de 6,70 points, pour s'établir à 8.074,23 points. Mardi, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait cédé 0,52%.

La séance a été marquée par un certain "attentisme" général alors que les investisseurs ont digéré une semaine fournie en nouvelles émanant des banques centrales et des entreprises, selon Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie marchés pour Natixis IM Solutions.

La publication mercredi aux Etats-Unis de chiffres de créations d'emplois plus nombreuses que prévu dans le secteur privé en octobre et d'un indice ISM d'activité dans les services plus soutenu qu'attendu, a permis aux indices boursiers européens, jusqu'ici en territoire négatif, d'émerger, de peu, dans le vert.

Francfort a avancé de 0,42% et Londres de 0,64%.

Reste que les investisseurs attendent "un catalyseur" pour faire retrouver aux marchés une trajectoire haussière, estime M. Chetouane.

"On peut penser que ce sera la levée du +shutdown+ aux Etats-Unis, qui permettrait d'avoir une vue un peu plus claire sur la situation conjoncturelle de l'économie américaine", a expliqué l'analyste.

La paralysie des services publics aux Etats-Unis à cause du blocage budgétaire aux Etats-Unis a battu mercredi un record de longévité en entrant dans son 36e jour.

Autre facteur qui invite les investisseurs à la prudence, "la cherté du marché actions", selon le stratège de Natixis IM. "Même si on n'entrevoit pas de catastrophe sur le marché américain, il faut reconnaître qu'on est un peu inconfortablement exposé sur le marché", a-t-il reconnu.

Pour Emma Wall, directrice de la stratégie d'investissement chez Hargreaves Lansdown, "les marchés restent effrayés par les craintes autour des valorisations des actions IA".

Sur le front intérieur, les marchés des capitaux "n'ont aucune difficulté à digérer" l'enlisement des débats budgétaires en France.

"L'enlisement politique, on est dedans depuis la dissolution" de l'Assemblée en juin 2024, "le marché fait avec", a jugé Mabrouk Chetouane.

L'Assemblée nationale a entamé mardi l'examen du budget de la Sécurité sociale, qui contient la suspension de la réforme des retraites mais aussi plusieurs mesures explosives, et dont l'adoption la semaine prochaine est encore très incertaine.

Feu vert pour Bouygues

Le groupe Bouygues a remporté en consortium le contrat pour la réalisation des travaux de génie civil de la centrale nucléaire de Sizewell au Royaume-Uni, qui représentera pour le géant français un montant cumulé de l'ordre 3,3 milliards d’euros.

De son côté, Bouygues Telecom a vu son chiffre d'affaires augmenter sur les neuf premiers mois de l'année, toujours porté par l'intégration de La Poste Telecom après son rachat l'année dernière.

Le titre Bouygues a pris 1,45% à 39,76 euros.

Euronext CAC40