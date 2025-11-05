BPCE: bonne "dynamique commerciale" et "maîtrise des charges" au 3e trimestre

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe bancaire BPCE, qui rassemble notamment les Banques populaires et les Caisses d'épargne, a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 24% au troisième trimestre, grâce à la "dynamique commerciale" et à une "très bonne maîtrise des charges".

Sur la période allant de juillet à septembre, il a dégagé un résultat net de 1,15 milliard d'euros.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires dans le secteur bancaire, a progressé de 9%, atteignant 6,41 milliards d’euros, "grâce à une activité commerciale dynamique sur tous les métiers", indique le groupe dans un communiqué.

Le coefficient d'exploitation — les coûts fixes rapportés au PNB, un indicateur de rentabilité — ressort à 63,3%, soit "le plus bas coefficient d'exploitation trimestriel depuis la création du groupe BPCE il y a 15 ans", a souligné le président du directoire Nicolas Namias, lors d'un entretien avec l'AFP.

Le coût du risque — les sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits accordés — est en légère hausse, à 587 millions d'euros. Ceci "reflète fondamentalement l'empreinte et l'engagement du BPCE dans l'économie réelle et dans l'économie française", selon M. Namias.

L'activité de "banque de proximité et assurance", qui rassemble les deux principaux réseaux (Banque Populaire et Caisse d’Épargne) ainsi que des métiers tels que l'assurance et les paiements, a vu son PNB grimper de 15%, à 4,44 milliards d'euros, et son résultat avant impôt bondir de 34%, à 1,4 milliard, grâce à de "solides performances commerciales".

Le réseau bancaire a accueilli 430.000 clients supplémentaires au troisième trimestre. Il a enregistré une augmentation de 35% de la production de crédits immobiliers sur un an, tirés par de nouvelles offres.

L'activité "solutions et expertise financière" a réalisé un PNB en hausse de près de 40%, à 390 millions d'euros. L'encours total dans le "leasing" grimpe de 84%, grâce à l'intégration de BPCE Equipement Solutions, la branche financement de biens d'équipement pour les entreprises, achetée en mars à la Société Générale.

La division "services financiers mondiaux", qui regroupe les activités de gestion d'actifs et de fortune de Natixis, affiche une quasi-stabilité de son résultat avant impôts (528 millions d'euros) comme de son PNB (2 milliards d'euros).