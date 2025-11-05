Energias de Portugal affiche un repli de ses résultats trimestriels

Le nouveau siège d'Energias de Portugal à Lisbonne ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Energias de Portugal(EDP) a enregistré un bénéfice net de 243 millions d'euros au troisième trimestre, en recul de 24% sur un an, a annoncé mercredi le groupe portugais, pénalisé notamment par une baisse des prix de vente de l'électricité.

Le résultat a également été affecté par une diminution des gains issus de la rotation d'actifs, ce qui a pesé sur le bénéfice net, malgré une amélioration des performances opérationnelles, explique EDP dans un communiqué.

Ce programme de rotations d'actifs d'EDP vise à optimiser le portefeuille d'investissements, à libérer des capitaux et réinvestir dans des secteurs jugés stratégiques, comme la transition énergétique.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le bénéfice d'EDP a chuté de 12% à 952 millions d'euros, tandis que l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'est établi à 3,77 milliards d'euros, en baisse de 3% sur un an.

Sur cette période, les énergies renouvelables ont poursuivi leur croissance, avec une production en hausse de 14% par rapport à 2024, atténuée toutefois par une baisse de 9% du prix moyen de vente d'électricité, indique EDP.

La dette nette de l'ancienne entreprise publique portugaise, aujourd'hui contrôlée par le groupe étatique chinois China Three Gorges (21%), a augmenté de 11% par rapport à fin 2024 et s'élevait fin septembre à 17,2 milliards d'euros.

Le titre EDP a terminé mercredi en hausse de 0,57% à 4,39 euros, tandis que celui de sa filiale pour les renouvelables a clôturé en hausse de 0,77% à 13,05 euros.