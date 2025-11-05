 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 108,00
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TP (ex Teleperformance) revoit ses objectifs annuels à la baisse
information fournie par Boursorama avec AFP 05/11/2025 à 19:28

Campagne de recrutement de Teleperformance le 25 septembre 2025 à Sunrise, en Floride ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Campagne de recrutement de Teleperformance le 25 septembre 2025 à Sunrise, en Floride ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le géant mondial des centres d'appels TP (ex Teleperformance ) a vu son chiffre d'affaires accuser un léger recul au troisième trimestre, et a revu à la baisse ses objectifs financiers sur l'année, selon un communiqué publié mercredi.

Sur le trimestre, les ventes du groupe ont atteint 2,5 milliards d'euros, en baisse de 0,5% par rapport à la même période l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a notamment été impacté par un "effet de change négatif", évalué par le groupe à 105 millions d'euros.

Le groupe a revu à la baisse ses objectifs financiers, et prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 1% et 2%, à données comparables.

"Quand nous regardons le quatrième trimestre, nous constatons que nos clients font preuve de prudence pour la fin de l'année en raison d'un environnement commercial de plus en plus volatil", a commenté au cours d'une conférence téléphonique Olivier Rigaudy, directeur général délégué et directeur financier du groupe.

Il a notamment évoqué la paralysie budgétaire aux États-Unis ("shutdown"), la plus longue de l'histoire du pays, précisant que le groupe fournissait des services à des institutions gouvernementales américaines.

Au troisième trimestre, les ventes liées aux activités principales de l'entreprise - les relations clients, les supports techniques et l'acquisition de clients -, ont connu une faible hausse de 0,1%, à 2,1 milliards de dollars.

Ce segment a notamment été impacté par une mauvaise performance dans la zone "Amériques", où le groupe a vu ses revenus reculer de 4,1%.

Les revenus liés aux "services spécialisés", qui comprennent notamment l'interprétariat, ont quant à eux diminué de 4,2% sur le trimestre, à 364 millions d'euros.

Un recul qui s'explique principalement "par le non-renouvellement d'un contrat significatif dans la gestion des demandes de visa", précise TP, auparavant Teleperformance, qui avait rebaptisé sa marque à l'occasion de ses résultats annuels fin février.

Sur les neuf premiers mois de l'année, TP voit son chiffre d'affaires total augmenter de 0,4%, à 7,6 milliards d'euros.

Mis à l'épreuve par le développement de l'intelligence artificielle, le groupe a annoncé en juin des investissements de 600 millions d'euros dans l'IA d'ici 2028.

Entré au CAC 40 en 2020, TP a été éjecté début septembre de l'indice boursier vedette, laissant sa place à l'opérateur boursier paneuropéen Euronext.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
62,7600 EUR Euronext Paris +2,92%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau siège d'Energias de Portugal à Lisbonne ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Energias de Portugal affiche un repli de ses résultats trimestriels
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 20:03 

    Energias de Portugal(EDP) a enregistré un bénéfice net de 243 millions d'euros au troisième trimestre, en recul de 24% sur un an, a annoncé mercredi le groupe portugais, pénalisé notamment par une baisse des prix de vente de l'électricité. Le résultat a également ... Lire la suite

  • Olivier Rousteing ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Balmain annonce le départ de son styliste star Olivier Rousteing
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 19:34 

    La maison de mode Balmain a annoncé mercredi le départ du styliste star Olivier Rousteing, son directeur artistique depuis 14 ans, dans un communiqué diffusé sur Instagram. "Aujourd'hui marque la fin de mon époque chez Balmain. Il y a seize ans, j'ai commencé cette ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    BPCE: bonne "dynamique commerciale" et "maîtrise des charges" au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 19:24 

    Le groupe bancaire BPCE, qui rassemble notamment les Banques populaires et les Caisses d'épargne, a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 24% au troisième trimestre, grâce à la "dynamique commerciale" et à une "très bonne maîtrise des charges". Sur la période ... Lire la suite

  • Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    La plateforme en ligne Shein sous la menace d'une suspension en France
    information fournie par AFP 05.11.2025 19:22 

    Le gouvernement a annoncé engager une procédure de suspension de la plateforme asiatique en ligne Shein, le jour de l'inauguration mercredi de son premier magasin au monde à Paris et après l'ouverture d'une enquête pour la vente de poupées sexuelles d'apparence ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank