TP (ex Teleperformance) revoit ses objectifs annuels à la baisse

Campagne de recrutement de Teleperformance le 25 septembre 2025 à Sunrise, en Floride ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le géant mondial des centres d'appels TP (ex Teleperformance ) a vu son chiffre d'affaires accuser un léger recul au troisième trimestre, et a revu à la baisse ses objectifs financiers sur l'année, selon un communiqué publié mercredi.

Sur le trimestre, les ventes du groupe ont atteint 2,5 milliards d'euros, en baisse de 0,5% par rapport à la même période l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a notamment été impacté par un "effet de change négatif", évalué par le groupe à 105 millions d'euros.

Le groupe a revu à la baisse ses objectifs financiers, et prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 1% et 2%, à données comparables.

"Quand nous regardons le quatrième trimestre, nous constatons que nos clients font preuve de prudence pour la fin de l'année en raison d'un environnement commercial de plus en plus volatil", a commenté au cours d'une conférence téléphonique Olivier Rigaudy, directeur général délégué et directeur financier du groupe.

Il a notamment évoqué la paralysie budgétaire aux États-Unis ("shutdown"), la plus longue de l'histoire du pays, précisant que le groupe fournissait des services à des institutions gouvernementales américaines.

Au troisième trimestre, les ventes liées aux activités principales de l'entreprise - les relations clients, les supports techniques et l'acquisition de clients -, ont connu une faible hausse de 0,1%, à 2,1 milliards de dollars.

Ce segment a notamment été impacté par une mauvaise performance dans la zone "Amériques", où le groupe a vu ses revenus reculer de 4,1%.

Les revenus liés aux "services spécialisés", qui comprennent notamment l'interprétariat, ont quant à eux diminué de 4,2% sur le trimestre, à 364 millions d'euros.

Un recul qui s'explique principalement "par le non-renouvellement d'un contrat significatif dans la gestion des demandes de visa", précise TP, auparavant Teleperformance, qui avait rebaptisé sa marque à l'occasion de ses résultats annuels fin février.

Sur les neuf premiers mois de l'année, TP voit son chiffre d'affaires total augmenter de 0,4%, à 7,6 milliards d'euros.

Mis à l'épreuve par le développement de l'intelligence artificielle, le groupe a annoncé en juin des investissements de 600 millions d'euros dans l'IA d'ici 2028.

Entré au CAC 40 en 2020, TP a été éjecté début septembre de l'indice boursier vedette, laissant sa place à l'opérateur boursier paneuropéen Euronext.