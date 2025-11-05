 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Balmain annonce le départ de son styliste star Olivier Rousteing
information fournie par Boursorama avec AFP 05/11/2025 à 19:34

Olivier Rousteing ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Olivier Rousteing ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La maison de mode Balmain a annoncé mercredi le départ du styliste star Olivier Rousteing, son directeur artistique depuis 14 ans, dans un communiqué diffusé sur Instagram.

"Aujourd'hui marque la fin de mon époque chez Balmain. Il y a seize ans, j'ai commencé cette aventure" sans "savoir ce que l'avenir me réservait (en 2009 en tant que responsable de studio, NDLR)", a réagi Olivier Rousteing, l'un des rares créateurs noirs ou métisses dans l'univers du luxe, sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de neuf millions de personnes.

"Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Olivier (Rousteing)pour son extraordinaire contribution à Balmain", où il a "redéfini les frontières de la mode, mais a également inspiré une génération", a réagi Rachid Mohamed Rachid, PDG de Mayhoola, fonds d'investissement qatari, auquel appartient la maison de mode française.

"La contribution et la passion d'Olivier (Rousteing) au cours de ces dernières années laisseront une empreinte indélébile dans l'histoire de la mode", a assuré Matteo Sgarbossa, directeur général de Balmain.

Balmain précise dans son message qu'elle annoncera "prochainement" sa "nouvelle organisation artistique", sans autre précision.

"Quelle histoire extraordinaire cela a été - une histoire d'amour, une histoire de vie. Rien de tout cela n'aurait été possible sans ma famille choisie, mon équipe, le groupe, et toutes les personnes qui ont cru en moi dès le début", a poursuivi Olivier Rousteing.

"Je suis arrivé à 24 ans avec les yeux grands ouverts et la détermination de persévérer, toujours. Aujourd'hui, je quitte la Maison Balmain avec les yeux toujours grands ouverts — ouverts sur l'avenir et sur les belles aventures à venir, des aventures dans lesquelles vous aurez tous une place", a-t-il ajouté.

Défilés au rythme du hip hop, castings sous le signe de la diversité ou une collaboration avec H&M en 2015: arrivé en 2011 à la tête de la direction artistique, M. Rousteing a multiplié les démarches pour rendre l'univers du luxe compréhensible pour les jeunes et "démocratiser" la mode.

Il a su transformer la maison de luxe française connue dans un cercle restreint en rendez-vous incontournable de la jet-set mêlant footballeurs et top modèles.

Devenu lui-même une star, attendu par les photographes et les fans, il revendique l'esthétique glamour pour une femme forte et libre: ses robes brodées et structurées avaient sublimé Naomi Campbell et Carla Bruni au défilé anniversaire des 10 ans de Balmain. Il défend aussi une nouvelle forme de masculinité où décolletés et paillettes sont de mise.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Campagne de recrutement de Teleperformance le 25 septembre 2025 à Sunrise, en Floride ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    TP (ex Teleperformance) revoit ses objectifs annuels à la baisse
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 19:28 

    Le géant mondial des centres d'appels TP (ex Teleperformance ) a vu son chiffre d'affaires accuser un léger recul au troisième trimestre, et a revu à la baisse ses objectifs financiers sur l'année, selon un communiqué publié mercredi. Sur le trimestre, les ventes ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne lors d'une réunion des ministres de l'Environnement des 27 à Bruxelles, le 4 novembre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    A la veille de la COP, l'UE arrache un accord sur ses objectifs climatiques
    information fournie par AFP 05.11.2025 19:27 

    Juste avant le coup d'envoi de la COP au Brésil, l'Union européenne a arraché mercredi un compromis sur ses objectifs climatiques en 2035 et 2040, au prix d'une série de concessions pour rallier des États réticents, Italie en tête. Les Vingt-Sept ont évité la catastrophe ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    BPCE: bonne "dynamique commerciale" et "maîtrise des charges" au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 19:24 

    Le groupe bancaire BPCE, qui rassemble notamment les Banques populaires et les Caisses d'épargne, a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 24% au troisième trimestre, grâce à la "dynamique commerciale" et à une "très bonne maîtrise des charges". Sur la période ... Lire la suite

  • Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    La plateforme en ligne Shein sous la menace d'une suspension en France
    information fournie par AFP 05.11.2025 19:22 

    Le gouvernement a annoncé engager une procédure de suspension de la plateforme asiatique en ligne Shein, le jour de l'inauguration mercredi de son premier magasin au monde à Paris et après l'ouverture d'une enquête pour la vente de poupées sexuelles d'apparence ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank