Adyen: pas d'accélération de la croissance en vue cette année

(Zonebourse.com) - Adyen a fait état jeudi de résultats semestriels inférieurs aux attentes et déclaré avoir abandonné l'idée d'une accélération de sa croissance cette année, des annonces qui provoquaient une chute de plus de 18% de son titre ce matin à la Bourse d'Amsterdam.



La fintech néerlandaise a dévoilé au titre de son premier semestre un chiffre d'affaires de 1,09 milliard d'euros, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente, dont une croissance de 21% à taux de changes constants, là où les analystes visaient plutôt 1,11 milliard.



Le groupe d'Amsterdam précise que le volume de transactions traitées sur sa plateforme de paiements s'est élevé à 649 milliards d'euros, en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente, à comparer avec un consensus de 663 milliards.



L'Ebitda s'est établi à 543,7 millions de dollars, en progression de 28%, donnant une marge opérationnelle de 50%, un résultat là encore inférieur aux prévisions du marché qui visait 550 millions.



Dans son communiqué, la société justifie ce ces performances décevantes par l'impact des surtaxes douanières américaines sur le commerce en ligne.



Adyen - qui compte des groupes de la trempe de Facebook, Uber, Spotify et L'Oréal parmi ses principaux clients - indique qu'au vu de la croissance moins forte que prévu de son marché sur la première partie de l'année, le scénario d'une accélération de la croissance cette année envisagé jusqu'ici lui semble désormais 'peu probable'.



L'entreprise déclare ainsi s'attendre à ce que la croissance de son activité sur l'ensemble de l'exercice s'inscrive globalement en ligne avec celle du premier semestre, à taux de changes constants.



Sa marge opérationnelle (Ebitda) devrait quant à elle s'améliorer, mais à un rythme légèrement moins prononcé qu'en 2025.



'Tout cela implique un résultat annuel inférieur de 0,8% au consensus', font remarquer les analystes de KBC.



A plus long terme, le groupe se dit néanmoins confiant dans ses perspectives de croissance, ce qui le conduit à envisager de renforcer encore ses effectifs d'ici à la fin de l'année.



'Adyen continue de séduire de nouveaux clients à bon rythme. Mais la croissance globale du volume des transactions, surtout chez les e-commerçants basés en Asie-Pacifique, reste en dessous des attentes et devrait le rester jusqu'à la fin de l'année', commentent les équipes de Jefferies.



Suite à cette publication, le titre décrochait de 18% jeudi en fin de matinée, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600.





