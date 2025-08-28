La Bourse de Paris en hausse, les tensions politiques en toile de fond

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris est en hausse jeudi, tentant de rattraper ses pertes liées à l'incertitude politique en France, qui met sous pression les taux d'intérêt auquel le pays emprunte sur les marchés financiers.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,76% vers 09H30, soit 59,14 points à 7.803,07 points vers 09H40. Mercredi, le CAC 40 avait pris 34,12 points (+0,44%) et s'était établi à 7.743,93 points à la clôture, après avoir cédé plus de 3% sur les deux premières séances de la semaine.

Le CAC 40 reste à la traîne par rapport aux autres places financières, avec une progression d'environ 5% depuis le début de l'année, contre plus de 20% pour l'indice vedette allemand, le DAX, par exemple.

Wall Street, après avoir été freinée par les incertitudes liées à la politique commerciale erratique de Donald Trump, reprend de la hauteur et les principaux indices boursieurs ont tous franchis des records récemment, à l'instar de l'indice élargi S&P 500 en clôture mercredi.

Dans cet environnement, "les obligations françaises restent sous pression", notent les économistes de Deutsche Bank.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans évoluait à 3,48%, contre 2,69% pour son équivalent allemand, considéré comme la référence en zone euro, la première puissance économique du Vieux continent étant la mieux perçue par les agences de notation.

"L'écart à dix ans avec l'Allemagne a atteint un plus haut de sept mois", soulignent les économistes de Deutsche Bank.

"Cet écart croissant constituera un point clé à suivre jusqu'au vote de confiance du 8 septembre concernant le gouvernement de François Bayrou. L'incapacité de Bayrou à faire passer les coupes budgétaires nécessaires inquiète le marché et menace de provoquer une nouvelle crise politique en France", détaille Kathleen Brooks, directrice de la recherche économique de XTB.

Les investisseurs attachent également une attention particulière à la comparaison entre le taux français et celui de l'Italie, longtemps vue comme la lanterne rouge de la zone euro, qui s'établissait à 3,54%.

Par ailleurs, les investisseurs digèrent les résultats records du géant technologique américain Nvidia au deuxième trimestre.

Enfin, à l'agenda jeudi, le marché attend la publication du PIB des Etats-Unis au deuxième trimestre à 14H30, avant de se tourner vendredi vers l'inflation américaine en juillet.

Pernod Ricard moteur de la séance

Le géant des spiritueux Pernod Ricard bondissait de 5,46% à 104,45 euros vers 09H30 après avoir publié des résultats annuels, pour son exercice décalé 2024/2025, légèrement supérieurs aux attentes du marché.

Rémy Cointreau gagnait pour sa part 2,31% à 55,35 euros.

Euronext CAC40