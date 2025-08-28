 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le gigantesque incendie de l'Aude est éteint, annonce la préfecture
information fournie par AFP 28/08/2025 à 11:35

Photo prise le 6 août 2025 et diffusée le 7 août 2025 par la Sécurité civile de pompiers luttant contre un incendie de forêt, près de Ribaute et Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude ( Sécurité civile / Handout )

Photo prise le 6 août 2025 et diffusée le 7 août 2025 par la Sécurité civile de pompiers luttant contre un incendie de forêt, près de Ribaute et Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude ( Sécurité civile / Handout )

Le grand incendie de l'Aude qui a ravagé début août le massif des Corbières est désormais éteint, après trois semaines d'action des pompiers, a annoncé le préfet de l'Aude jeudi.

"Le feu de forêt qui a parcouru 17.000 hectares dans les Corbières est à présent éteint", a-t-il écrit sur X.

L'incendie, qui était parti le 5 août de la commune de Ribaute, était sous surveillance active depuis le 10 août, date à laquelle il a été déclaré "maîtrisé".

Au plus fort du dispositif, plus de 2.000 pompiers ont été mobilisés sur 80 km de lisières de ce feu.

La pluie tombée ces derniers jours dans les Corbières a favorisé l'extinction du plus gros incendie de l'été en France, qui a traversé 16 communes de l'Aude, détruit 36 maisons et causé la mort d'une femme de 65 ans, à son domicile, dans le village de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon la Base de données gouvernementale des incendies de forêt en France (BDIFF) qui répertorie depuis 1973 la surface totale parcourue par les flammes.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank