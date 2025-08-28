 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le ministre de l'Economie Eric Lombard "convaincu qu'on aura dans les délais un budget pour 2026
information fournie par AFP 28/08/2025 à 11:29

Le ministre de l'Economie Eric Lombard et la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, à l'Elysée à Paris, le 27 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre de l'Economie Eric Lombard s'est dit jeudi "convaincu qu'on aura dans les délais un budget pour 2026", alors que se déroulera le 8 septembre au Parlement un vote de confiance pour l'instant mal engagé pour François Bayrou.

M. Lombard, qui s'exprimait devant la Rencontre des entrepreneurs de France, rendez-vous d'été annuel du Medef, a par ailleurs assuré que "l'ISF est complètement écarté" de ce budget, sans exclure qu'il y ait des "discussions sur le partage de l'effort" à fournir pour trouver les 44 milliards d'euros d'efforts souhaités par le Premier ministre François Bayrou pour l'an prochain.

Le ministre semble donc penser qu'il est possible de boucler le budget dans les délais, malgré le vote de confiance auquel se soumettra le 8 septembre François Bayrou. En cas d'échec, ce qui semble actuellement l'hypothèse la plus probable, il devrait démissionner et il faudrait alors prendre le temps de reconstruire un nouveau gouvernement.

Malgré toutes ces incertitudes, auxquelles les marchés et particulièrement la Bourse ont assez nettement réagi cette semaine, M. Lombard a assuré "ne pas croire à la crise financière" en France.

