La Bourse de Paris en hausse, entre résultats et enthousiasme pour l'IA

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris navigue dans le vert vendredi, poussée par une vague de résultats d'entreprises bien accueillis par les investisseurs, sur fond de retour en grâce des valeurs tech liées à l'intelligence artificielle (IA).

Vers 10H30 heure de Paris, le CAC 40 prenait 0,88% à 8.560,71 points. La veille, l'indice phare de la Bourse de Paris a gagné 0,92% à 8.485,64 points.

"Les marchés terminent une semaine éprouvante sur une spectaculaire hausse" des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), commente Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Le rebond fulgurant des valeurs tech a été alimenté par la bonne réception des résultats de Microsoft (+15,51% à la clôture jeudi à New York), ravivant l'enthousiasme autour des valeurs liées à l'IA. Les solides résultats d'Amazon ont accentué la dynamique.

"L'Europe bénéficie du retour mondial de l'appétit pour le risque, mais ne dispose pas du même catalyseur immédiat lié aux résultats des entreprises de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs", tempère toutefois M. Munnelly, les indices européens étant moins exposés à la tech.

En parallèle, alors que la saison des résultats bat son plein, les investisseurs digèrent une nouvelle salve de publications d'entreprises.

Saint-Gobain en tête

Vers 10H30 heure de Paris, le titre Saint-Gobain prenait la tête du CAC 40, flambant de 7,08% à 81,42 euros dans la foulée de la publication de ses résultats du premier semestre.

Le spécialiste des matériaux de construction a dévoilé jeudi un bénéfice net en baisse de 13% au premier semestre à 1,4 milliard d'euros. Il a présenté un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation (Ebitda) en recul, mais "au-dessus des attentes", relèvent les analystes de Capital Markets.

Crédit Agricole voit vert

Le titre du groupe bancaire Crédit Agricole prenait 3,38% à 74,50 euros vers 10H00 heure locale, dans la foulée de la publication de résultats au-dessus des attentes des analystes

L'entreprise a notamment vu son bénéfice net augmenter de 7,8% sur un an à 2,7 milliards d'euros, avec un produit net bancaire en hausse de 12,9%, à 10,8 milliards d'euros.

Euronext salué

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé jeudi avoir dégagé un chiffre d'affaires de 544,4 millions d'euros d'avril à juin 2026, en hausse de 16,9% sur un an, signant ainsi son neuvième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Le bénéfice net a grimpé de 19,1% à 218,8 millions d'euros.

"Euronext a une nouvelle fois publié des résultats remarquables, avec des niveaux records de chiffre d'affaires, d'Ebidta, de marge et de bénéfice par action", résument les analystes d'Oddo dans une note dédiée.

Le titre Euronext grimpait de 5,29% à 157,30 euros vers 10H30 heure de Paris.

Teleperformance performe

Le géant mondial des centres d'appels TP (Teleperformance) prenait 7,41% à 65,50 euros après avoir publié des résultats au premier semestre légèrement supérieurs aux attentes, d'après Oddo.

"Pour l'ensemble de l'année, le management renouvelle ses objectifs et notamment une croissance de l'activité à données comparables comprise entre 0% et +2%", soulignent-ils.

Worldline exulte

Le titre du spécialiste français des paiements électroniques Worldline flambait de près de 20% à 11,95 euros vers 10H30 heure de Paris, après avoir fait état d'un net allègement de sa perte nette au premier semestre.

Le groupe a publié jeudi une perte nette de 97 millions d'euros au premier semestre sur un an, après 5,2 milliards d'euros en 2025.

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