La Bourse de Paris dans le rouge après une salve de résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue dans le rouge jeudi, les investisseurs digérant une salve de résultats d'entreprises dont ceux de Renault et Airbus , ainsi que le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 10H00 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait 53,32 points, soit 0,63%, à 8.375,71 points.

La veille, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,81% pour s'établir à un nouveau sommet en clôture, à 8.429,03 points. Il dépasse ainsi son précédent record en clôture à 8.362,09 points, datant du 9 janvier dernier.

Pendant la séance de mercredi, le CAC 40 a également culminé à 8.438,52 points, un nouveau record absolu, dépassant son précédent record en séance de 8.437,35 points du 12 février dernier.

"Sur les marchés européens, les résultats trimestriels de Renault et d'Airbus sont au centre de l'attention", commente Andreas Lipkow pour CMC Markets. "La saison des résultats reprend de plus belle, ce qui devrait également avoir des conséquences sur l'ensemble des marchés."

Le groupe Renault perdait 3,25% à 32,11 euros à Paris vers 10H00 heure locale après avoir annoncé jeudi avoir subi en 2025 une perte nette de 10,9 milliards d'euros, liée à une révision attendue de la valeur de ses parts dans Nissan, mais les ventes ont été dopées par ses voitures électriques.

Quant à Airbus (-5,89% à 188,84 euros à Paris), le titre reculait forcement après que le groupe a publié des résultats annuels globalement solides mais en dessous des attentes des analystes en termes de prévisions de livraisons.

L'avionneur européen a annoncé un objectif de livraison de 870 avions commerciaux en 2026, un record, mais moins que la moyenne des prévisions des analystes cités par Bloomberg.

En plus des poids lourds du CAC 40, les investisseurs digèrent jeudi une multitude d'autres résultats et la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion ("minutes") de la banque centrale américaine (Fed).

Les "minutes" de la Fed "ont souligné une inflation persistante, adoptant un ton prudent quant aux prochaines baisses de taux", notent les analystes de Natixis.

Eramet plonge

Le titre du groupe minier Eramet cédait 20,26% à 48,16 euros vers 10H00 heure locale à la Bourse de Paris, après avoir dévoilé un projet de recapitalisation et une perte nette de 477 millions d'euros en 2025.

L'entreprise, qui produit du manganèse, des sables minéralisés ou du lithium, a annoncé la veille, lors de la présentation de ses résultats, vouloir renforcer ses fonds propres "à hauteur d'environ 500 millions d'euros en 2026".

Air France-KLM s'envole

Le titre du transporteur aérien franco-néerlandais Air France-KLM s'envolait de 12,57% à 13,08 euros, après que le groupe a fait état d'un bénéfice net historique de 1,75 milliard d'euros en 2025 et d'un bénéfice d'exploitation meilleur qu'attendu.

