La Bourse de la Baltique réfute les allégations de Mercuria concernant les pertes de fret dans le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Baltic Exchange, premier fournisseur mondial d'indices de référence pour le transport maritime, a réfuté les allégations de Mercuria selon lesquelles certaines de ses données sur les prix des pétroliers auraient causé des pertes à ce négociant en matières premières.

Dans un document judiciaire daté du 30 avril, la société suisse Mercuria a déclaré que ces pertes avaient été causées par des données sur les prix des pétroliers qui ne tenaient pas compte de la fermeture effective du détroit d'Ormuz.

Mercuria a poursuivi le Baltic Exchange , alléguant que celui-ci n'avait pas respecté ses obligations légales et contractuelles dans l'élaboration de l'indice de référence TD3C basé sur les voyages entre le Moyen-Orient et l'Asie.

Le Baltic produit ses indices de référence conformément à des cadres de gouvernance, des méthodologies et des processus de contrôle établis et rigoureux, a déclaré samedi dans un communiqué la bourse londonienne, détenue par la SGX SGX.SI de Singapour.

« Le Baltic est convaincu d'avoir respecté et de continuer à respecter toutes ses obligations légales, contractuelles et réglementaires dans l'élaboration de l'indice de référence TD3C », a-t-il ajouté.

« Alors que nous attendons les détails complets de la plainte, Mercuria sollicite une décision déclaratoire auprès de la Haute Cour d’Angleterre afin de contraindre The Baltic à s’écarter de ces processus », a-t-elle ajouté.

The Baltic a pleinement confiance en ses processus et estime que la plainte de Mercuria est sans fondement, et elle se défendra avec toute la vigueur nécessaire, a-t-elle déclaré.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran , qui a débuté le 28 février, a laissé des centaines de navires et 20 000 marins bloqués dans le Golfe, incapables de franchir ce goulet d'étranglement vital, seuls quelques navires étant disposés à effectuer ces traversées quotidiennement.