La bourse de crypto-monnaies Gemini prévoit de licencier jusqu'à 200 personnes et de se retirer de l'Europe et de l'Australie

Gemini Space Station GEMI.O , l'échange de crypto-monnaies fondé par Cameron et Tyler Winklevoss, a déclaré jeudi qu'il avait approuvé un plan visant à supprimer jusqu'à 200 emplois dans le monde et à n'opérer qu'aux États-Unis et à Singapour, dans le cadre d'un effort plus large de réduction des coûts.

Les licenciements, qui concernent environ un quart de la main-d'œuvre, toucheront le personnel en Europe, aux États-Unis et à Singapour, a indiqué la société.

L'année s'est ouverte sur des licenciements généralisés dans les entreprises américaines, qui réduisent leurs coûts et se concentrent davantage sur leurs activités.

Gemini a également approuvé un plan de mettre fin à ses activités au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, dans d'autres juridictions européennes et en Australie, pour ne plus opérer qu'aux États-Unis et à Singapour.

La société prévoit d'achever les licenciements et la cessation de ses activités d'ici le premier semestre 2026, sous réserve des exigences légales et de consultation locales.

Gemini estime qu'elle devra engager environ 11 millions de dollars de frais de restructuration et de charges connexes avant impôts, essentiellement en numéraire, liés aux indemnités de licenciement, aux indemnités de préavis, aux avantages sociaux, aux coûts de sortie des installations, aux résiliations de contrats et aux honoraires professionnels.

La plupart des charges devraient être enregistrées au cours du premier trimestre.

Les actions de la société new-yorkaise ont chuté d'environ 6 % dans les premiers échanges. À la clôture de mercredi, l'action était en baisse d'environ 73,8 % par rapport au prix d'offre de 28 $ lors de son introduction en bourse en septembre.

Les jumeaux Winklevoss se sont fait connaître après avoir intenté un procès à Facebook et à son directeur général Mark Zuckerberg. Ils ont ensuite été surnommés les "jumeaux du bitcoin " après avoir investi une partie de leur règlement dans la crypto-monnaie et être devenus l'un des premiers milliardaires de la crypto-monnaie au monde.