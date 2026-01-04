La France va suspendre l'importation de produits agricoles d'Amérique du Sud-Lecornu

Session de l'Assemblée nationale française à Paris
La France va suspendre l'importation de produits agricoles d'Amérique du Sud contenant des résidus de substances interdites en Europe, a annoncé dimanche le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Un arrêté sera pris dans les prochains jours à l'initiative de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard pour suspendre l'importation de produits contenant des résidus de mancozèbe, glufosinate, thiophanate-méthyl et carbendazime, a précisé Sébastien Lecornu dans un message publié sur X.
"Avocats, mangues, goyaves, agrumes, raisins et pommes d'Amérique du Sud ou d'ailleurs ne pourront plus entrer sur le territoire national", a-t-il ajouté. "Des contrôles renforcés seront réalisés par une brigade spécialisée pour garantir le respect de nos normes sanitaires", a également indiqué Sébastien Lecornu.
Selon le Premier ministre, il s'agit d'une "première étape pour protéger nos filières et nos consommateurs et lutter contre la concurrence déloyale, véritable enjeu de justice et d'équité pour nos agriculteurs".
Ces annonces interviennent alors que les agriculteurs organisent depuis le mois de décembre des points de blocage et des manifestations en France pour exprimer leur mécontentement face à la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine et à l'accord entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur.
Cet accord de libre-échange entre l'UE d'une part, le marché commun du Sud d'autre part (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay), doit être signé officiellement mais plusieurs Etats européens s'y opposent. La Commission européenne a tenté d'apaiser les agriculteurs en proposant des clauses de sauvegarde pour certains produits agricoles comme le boeuf.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le 18 décembre aux dirigeants des pays de l'UE que la signature de cet accord avait été reportée au mois de janvier, ont rapporté à Reuters des sources européennes.
(Rédigé par Benjamin Mallet)
