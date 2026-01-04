La France va suspendre l'importation de produits agricoles d'Amérique du Sud-Lecornu

Session de l'Assemblée nationale française à Paris

La France va suspendre l'importation de produits agricoles d'Amérique du Sud contenant des résidus de ‍substances interdites en Europe, a annoncé dimanche le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Un arrêté sera pris dans les prochains jours à l'initiative de la ‌ministre de l'Agriculture Annie Genevard pour suspendre l'importation de produits contenant des résidus de mancozèbe, glufosinate, thiophanate-méthyl et carbendazime, a précisé Sébastien ​Lecornu dans un message publié sur X.

"Avocats, mangues, goyaves, agrumes, ⁠raisins et pommes d'Amérique du Sud ou d'ailleurs ne pourront plus entrer sur le territoire national", a-t-il ajouté. "Des contrôles ⁠renforcés seront réalisés par ‍une brigade spécialisée pour garantir le respect de ⁠nos normes sanitaires", a également indiqué Sébastien Lecornu.

Selon le Premier ministre, il s'agit d'une "première étape pour protéger nos filières et nos consommateurs et lutter ​contre la concurrence déloyale, véritable enjeu de justice et d'équité pour nos agriculteurs".

Ces annonces interviennent alors que les agriculteurs organisent depuis le mois ⁠de décembre des points de blocage et des manifestations ​en France pour exprimer leur mécontentement face à la ​gestion de la dermatose ​nodulaire contagieuse (DNC) bovine et à l'accord entre l'Union européenne (UE) et le ​Mercosur.

Cet accord de libre-échange entre l'UE ⁠d'une part, le marché commun du Sud d'autre part (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay), doit être signé officiellement mais plusieurs Etats européens s'y opposent. La Commission européenne a tenté d'apaiser les agriculteurs en proposant des clauses de sauvegarde ‌pour certains produits agricoles comme le boeuf.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le 18 décembre aux dirigeants des pays de l'UE que la signature de cet accord avait été reportée au mois de janvier, ont rapporté à Reuters des sources ‌européennes.

(Rédigé par Benjamin Mallet)