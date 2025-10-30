"La BoJ s'attend à un impact plus mesuré de la guerre commerciale" (CPR AM)

(AOF) - Sans surprise, la BoJ prolonge le statu quo : le taux directeur est maintenu à 0,5% et la communication reste globalement neutre", résume Jean-Thomas Heissat, stratégiste chez CPR AM. La banque centrale n'a que marginalement ajusté ses prévisions économiques, tout en se montrant légèrement plus optimiste, ajoute l'économiste. La croissance 2025 est revue en légère hausse, attendue désormais à +0,7% contre +0,6% en juillet et 0,5% en avril.

"Confortée par les chiffres récents, la BoJ s'attend donc à un impact plus mesuré de la guerre commerciale. En parallèle, les perspectives d'inflation demeurent alignées avec la cible de 2% pour 2026 et 2027. La balance des risques reste par ailleurs globalement équilibrée en ce qui concerne la trajectoire d'inflation", conclut le stratégiste chez CPR AM.