Saint-Gobain: CA stable à données comparables au T3, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 18:35

Le logo de Saint-Gobain

Le logo de Saint-Gobain

Saint-Gobain a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation.

Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires de 11,424 milliards d'euros au troisième trimestre, après 11,575 milliards d'euros l'année dernière, en baisse de 1,3% à structure réelle et en hausse de 1,3% en monnaies locales.

Le groupe a déclaré toujours viser pour 2025 une marge d’exploitation supérieure à 11,0%.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
