Casino affiche un CA en hausse de 0,5% au T3

Le distributeur Casino

CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028".

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour les trois mois courant jusqu'à fin septembre, soit une hausse de 0,5% en données comparable.

Sur la période, Monoprix a enregistré une croissance comparable de 0,6%, les marques Casino, Spar, Vival de 1,9% et Naturalia de 10,4%. Le chiffre d'affaires de Franprix a cependant reculé de 0,2%.

Le distributeur a renoué avec la croissance le trimestre dernier pour la première fois depuis sa vaste restructuration financière.

Casino a également confirmé son objectif de retour à l’équilibre du cash-flow libre avant frais financiers en 2026 et ceux indiqués dans son plan stratégique "Renouveau 2028".

Mi-octobre, le parquet de Paris a requis une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable à domicile sous surveillance électronique, à l'encontre de l'ex-PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, dans le cadre de son procès pour corruption et manipulation de cours qui s'est ouvert au début du mois.

Le parquet national financier (PNF) a par ailleurs demandé une sanction de 75 millions d'euros contre la société Casino Guichard-Perrachon, également poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption privée active et manipulation de cours en bande organisée.

Jeudi, le groupe a de nouveau contesté "le fait qu’elle puisse se voir personnellement reprocher un délit" et "rappelle qu’aucune provision n’a été enregistrée dans ses comptes à ce titre".

Tous les prévenus dans l'affaire ont demandé leur relaxe et le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision le 29 janvier.

(Régigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)