 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 176,00
-0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris termine en baisse après une salve de résultats d'entreprises
information fournie par AFP 30/10/2025 à 18:34

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,53% jeudi, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre.

L'indice vedette CAC 40 a cédé 43,59 points, à 8.157,29 points à la clôture. Mercredi, il avait reculé de 0,19% à 8.200,88 points.

A Wall Street comme en Europe, les variations des indices sont "très liées à la période de résultats et à leur composition", commente David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Échiquier.

Aux Etats-Unis, les mastodontes du secteur technologique dominent la cote, après la publication des résultats de Meta, Alphabet et Microsoft et avant ceux des groupes Apple et Amazon attendus après la clôture des marchés américains.

En France, la séance a quant à elle été rythmée par les publications des banques, dont les résultats "volent de record en record", commente Guillaume Larmaraud, associé chez Colombus Consulting.

Dans ce contexte, des prises de bénéfices lors de la saison des résultats sont "naturelles", estime le porte-parole de la Financière de l'Échiquier.

A la cote parisienne, Crédit Agricole a reculé de 4,80% à 15,49 euros, en dépit d'un bénéfice net en hausse de 11,4% au troisième trimestre, à 2,32 milliards d'euros.

Société Générale a quant à elle cédé 3,57% à 53,00 euros après avoir vu son bénéfice net augmenter de 11,3% au troisième trimestre à 1,5 milliard d'euros.

Outre le secteur bancaire, le constructeur automobile Stellantis a été la lanterne rouge du CAC 40, avec une chute de 8,75% à 8,85 euros après avoir annoncé prévoir "d'engager des charges supplémentaires au second semestre 2025" pour répondre aux "développements réglementaires, géopolitiques, macroéconomiques".

Stellantis, le géant aux 14 marques qui vient de traverser plusieurs trimestres difficiles, a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 13% au troisième trimestre et a fait état de progrès "encourageants", notamment aux Etats-Unis.

Le groupe de luxe Kering , dont le cours a gagné plus de 30% depuis le début de l'année, a cédé 3,94% jeudi, à 313,05 euros, après la révision à la baisse d'une recommandation de la société Bernstein sur le titre.

L'avionneur Airbus s'octroie la plus forte progression (+2,06% à 212,70 euros l'action) après avoir publié un bénéfice net au troisième trimestre en hausse de 14%, à 1,1 milliard d'euros, grâce notamment aux solides performances des branches défense et hélicoptères.

Euronext CAC40

Valeurs associées

AIRBUS
212,7000 EUR Euronext Paris +2,06%
ALPHABET-A
284,3100 USD NASDAQ +3,55%
AMAZON.COM
224,9600 USD NASDAQ -2,32%
APPLE
271,4100 USD NASDAQ +0,63%
EURONEXT
123,8000 EUR Euronext Paris +0,32%
KERING
313,0500 EUR Euronext Paris -3,94%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
676,8100 USD NASDAQ -9,96%
MICROSOFT
526,5300 USD NASDAQ -2,77%
SOCIETE GENERALE
53,0000 EUR Euronext Paris -3,57%
STELLANTIS
8,845 EUR MIL -8,88%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino affiche un CA en hausse de 0,5% au T3
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:36 

    Le distributeur Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028". Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour ... Lire la suite

  • Le logo de Saint-Gobain
    Saint-Gobain: CA stable à données comparables au T3, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:35 

    Saint-Gobain a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • Le logo d'Axa
    AXA: Les primes à 9 mois battent le consensus malgré un environnement "volatil"
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:33 

    (Coquille dans le titre et 1er paragraphe) AXA a fait état jeudi d'une hausse de 6% en publié de ses primes brutes émises et autres revenus pour les neuf premiers mois de l'année, dépassant les attentes, et s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs ... Lire la suite

  • Le logo de la chaîne de télévision française TF1
    TF1 abaisse son objectif de marge des activités mais le T3 dépasse les attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:33 

    Le groupe TF1 a abaissé jeudi son objectif annuel de marge des activités, citant une instabilité politique et fiscale défavorable au marché publicitaire, mais ses résultats au troisième trimestre ont dépassé les attentes. Le groupe télévisuel français a ajusté ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank