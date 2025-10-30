La Bourse de Paris termine en baisse après une salve de résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,53% jeudi, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre.

L'indice vedette CAC 40 a cédé 43,59 points, à 8.157,29 points à la clôture. Mercredi, il avait reculé de 0,19% à 8.200,88 points.

A Wall Street comme en Europe, les variations des indices sont "très liées à la période de résultats et à leur composition", commente David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Échiquier.

Aux Etats-Unis, les mastodontes du secteur technologique dominent la cote, après la publication des résultats de Meta, Alphabet et Microsoft et avant ceux des groupes Apple et Amazon attendus après la clôture des marchés américains.

En France, la séance a quant à elle été rythmée par les publications des banques, dont les résultats "volent de record en record", commente Guillaume Larmaraud, associé chez Colombus Consulting.

Dans ce contexte, des prises de bénéfices lors de la saison des résultats sont "naturelles", estime le porte-parole de la Financière de l'Échiquier.

A la cote parisienne, Crédit Agricole a reculé de 4,80% à 15,49 euros, en dépit d'un bénéfice net en hausse de 11,4% au troisième trimestre, à 2,32 milliards d'euros.

Société Générale a quant à elle cédé 3,57% à 53,00 euros après avoir vu son bénéfice net augmenter de 11,3% au troisième trimestre à 1,5 milliard d'euros.

Outre le secteur bancaire, le constructeur automobile Stellantis a été la lanterne rouge du CAC 40, avec une chute de 8,75% à 8,85 euros après avoir annoncé prévoir "d'engager des charges supplémentaires au second semestre 2025" pour répondre aux "développements réglementaires, géopolitiques, macroéconomiques".

Stellantis, le géant aux 14 marques qui vient de traverser plusieurs trimestres difficiles, a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 13% au troisième trimestre et a fait état de progrès "encourageants", notamment aux Etats-Unis.

Le groupe de luxe Kering , dont le cours a gagné plus de 30% depuis le début de l'année, a cédé 3,94% jeudi, à 313,05 euros, après la révision à la baisse d'une recommandation de la société Bernstein sur le titre.

L'avionneur Airbus s'octroie la plus forte progression (+2,06% à 212,70 euros l'action) après avoir publié un bénéfice net au troisième trimestre en hausse de 14%, à 1,1 milliard d'euros, grâce notamment aux solides performances des branches défense et hélicoptères.

