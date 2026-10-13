La BofA s'est vu infliger une amende de 1,2 milliard de dollars par le gouvernement américain pour ne pas avoir surveillé les activités suspectes

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(Ajout de la réaction de l'action au paragraphe 6 et de précisions supplémentaires au paragraphe 10)

* Le Trésor américain affirme que la banque n'a pas signalé plus de 5 milliards de dollars d'activités suspectes

* L'OCC inflige une amende civile record de 750 millions de dollars liée à une injonction de cessation et d'abstention datant de 2024

* BofA indique que ses résultats du troisième trimestre incluront une charge non déductible fiscalement de 1,2 milliard de dollars

par Pete Schroeder, Ismail Shakil et Saeed Azhar

Bank of America BAC.N s'est vu infliger une amende de 1,21 milliard de dollars par le gouvernement américain pour ce qu'il a qualifié de manquements généralisés à correctement surveiller les activités potentielles de blanchiment d'argent et d'autres activités illicites au sein de la deuxième plus grande banque du pays.

Le département du Trésor a déclaré que cette amende, la troisième plus importante de son histoire, était due au fait que la banque n’avait pas signalé au gouvernement plus de 5 milliards de dollars d’activités suspectes, dont 1 milliard de dollars d’opérations présentant des risques liés à la sécurité nationale et d’autres risques prioritaires en matière de financement illicite.

“Financial institutions are on the front lines of protecting our economic and national security,” a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. “When a bank of this size fails to meet its anti-money laundering and sanctions obligations, the consequences extend far beyond its own walls, exposing the entire US financial system to significant illicit finance risks."

Le Trésor a indiqué que la banque avait “donné la priorité à ses revenus” lors de la mise en place de ses programmes de conformité, et s’était trop appuyée sur les demandes émanant de tiers, tels que les forces de l’ordre et d’autres institutions financières, au lieu de s’appuyer sur ses propres contrôles internes.

“La conformité en matière de criminalité financière est une affaire sérieuse, et il nous incombe de la garantir,” a déclaré un porte-parole de Bank of America dans un communiqué. “Nous avons investi des milliards de dollars dans la technologie et mobilisé des milliers d’employés pour lutter contre la criminalité financière; notre équipe a déjà bien avancé et s’engage à mener à bien le travail nécessaire pour répondre aux préoccupations soulevées par nos régulateurs.”

Le porte-parole a ajouté que les résultats du troisième trimestre de la banque, dont la publication est prévue mercredi, incluront une charge non déductible fiscalement de 1,2 milliard de dollars, ce qui réduira le résultat net trimestriel d’environ 17 centimes par action. L’action a reculé de 1,8 % dans les échanges après clôture.

Dans le cadre de cette amende, le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) a infligé à l’établissement de crédit une sanction civile de 750 millions de dollars, la plus importante jamais prononcée par l’autorité de régulation, invoquant son incapacité à remédier aux lacunes de ses programmes de lutte contre le blanchiment d’argent qui avaient été identifiées dans le cadre d’une injonction de cessation et d’abstention émise en 2024 par l’organisme de surveillance.

L’autorité de régulation a déclaré que le programme de conformité de la banque était “déficient et inefficace,” et que son système de surveillance des transactions avait entraîné des retards dans le dépôt de déclarations d’activités suspectes concernant des transactions s’élevant à plusieurs milliards de dollars.

Par ailleurs, la banque a versé une amende de 11,6 millions de dollars au Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control) pour plus de 400 violations apparentes de nombreux programmes de sanctions. Le Trésor américain a indiqué que la banque avait traité par erreur des paiements s’élevant à plusieurs millions de dollars, en violation des programmes de sanctions visant des pays tels que la Russie et l’Iran.

Cette amende intervient quelques jours après qu’American Express a également été condamnée à une amende de 350 millions de dollars pour des manquements similaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.