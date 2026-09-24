La BofA prévoit une hausse des taux de la BCE en décembre, les prix de l'énergie alimentant l'inflation

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BofA Global Research s'attend à ce que la Banque centrale européenne relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en décembre, invoquant un nouveau choc énergétique qui maintiendra l'inflation de la zone euro au-dessus de l'objectif de la banque centrale pendant plus longtemps.

La hausse des prix du gaz et du pétrole alimente les craintes inflationnistes en Europe, tandis que les tensions géopolitiques persistantes et les rares signes d’une percée dans le conflit avec l’Iran menacent de maintenir les marchés de l’énergie sous pression tout au long de la saison hivernale, période de pointe de la demande.

La BCE fait partie des principales banques centrales des pays de la « », aux côtés notamment de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Japon, qui ont relevé leurs taux d’intérêt ce mois-ci alors que les décideurs politiques cherchaient à contenir les risques d’inflation.

La société de courtage se dit prudente quant à une croissance plus forte que prévu au premier semestre 2026, car la volatilité des données rend difficile d’évaluer si cette amélioration sera durable.

« La croissance pourrait encore sembler satisfaisante, mais elle serait probablement moins robuste qu’aujourd’hui, et nous doutons que des effets de second tour significatifs se soient manifestés », a déclaré la société de courtage dans une note publiée mercredi.

Bien qu’une décision en octobre reste possible, BofA a indiqué qu’elle nécessiterait probablement des chiffres d’inflation nettement plus élevés.

Les marchés financiers s'alignent largement sur les prévisions de la BofA concernant la BCE, les traders anticipant une probabilité d'environ 93 % d'une hausse des taux en décembre, selon les données de LSEG.

Par ailleurs, la société de courtage a également révisé mercredi ses prévisions concernant la Banque d’Angleterre , en y ajoutant une hausse en novembre de cette année et une autre en février 2027.