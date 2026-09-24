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USA: les ventes de maisons neuves ont repris des couleurs en août
information fournie par Boursorama avec AFP 24/09/2026 à 17:51
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( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

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Les ventes de maisons neuves ont rebondi le mois dernier aux États-Unis, tout en restant en dessous de leur niveau de 2025 sur fond de remontée des coûts d'emprunt, selon des données officielles publiées jeudi.

En août, 684.000 maisons individuelles fraîchement construites ou sur le point de l'être ont été acquises en rythme annualisé — c'est-à-dire en projetant le rythme observé pendant le mois sur l'année entière.

Cela représente une augmentation de 6,4% par rapport à juillet 2026. Comparé à août 2025, en revanche, les ventes affichent un repli de 2%.

Les marchés financiers s'attendaient à nettement moins de ventes, autour de 620.000, selon le consensus publié par Trading Economics.

Le secteur immobilier est sous pression aux États-Unis: les coûts de construction augmentent tout comme les coûts d'emprunt, rendant la facture difficile à avaler pour les acheteurs potentiels.

Les prêts à 30 ans, les plus populaires aux États-Unis, étaient assortis la semaine dernière d'un taux moyen de 6,95%, selon l'agence de refinancement Freddie Mac, frôlant le seuil symbolique de 7%. Ces données seront actualisées plus tard dans la journée.

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