Brésil: la prévision de croissance revue à la baisse par la Banque centrale

( AFP / CARL DE SOUZA )

La Banque centrale du Brésil (BCB) a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026 dans un rapport publié jeudi, à dix jours de l'élection présidentielle.

La BCB table sur une progression de 1,8% du Produit intérieur brut (PIB), contre 2% lors de son dernier rapport de Politique monétaire, publié en juin.

En 2025, la plus grande économie d'Amérique latine avait enregistré une croissance de 2,3%, selon l'institut de statistiques IBGE.

La révision pour 2026 est due entre autres à une croissance au ralenti au deuxième trimestre (0,5%, contre 1,1% au précédent), liée notamment "au recul de la consommation des ménages", a relevé le rapport.

Pour 2027, la Banque centrale prévoit un ralentissement encore plus conséquent, à 1,4%, tablant sur "la continuité d'un processus de modération de la croissance".

L'an prochain, l'économie brésilienne risque d'être affectée par le phénomène climatique El Niño, qui pourrait être l'un des plus intenses jamais enregistrés.

Le rapport prévoit une "croissance limitée" du secteur agricole, un des moteurs de la croissance du Brésil, estimant qu'El Niño "peut affecter la productivité de cultures importantes".

La Banque centrale table ainsi sur une croissance de 0,5% pour ce secteur en 2027, contre une prévision de 2,8% pour cette année.

Le Brésil est une puissance agricole majeure, premier exportateur de viande et de soja au monde.

Ces projections ont été publiées alors que les Brésiliens s'apprêtent à aller aux urnes le 4 octobre, pour le premier tour d'une élection présidentielle qui s'annonce serrée.

Le président sortant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui brigue un quatrième mandat non consécutif, est au coude à coude dans les sondages avec le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro, fils de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).