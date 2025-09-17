 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La BEI accorde un prêt de €450 mlns à Thales
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 18:23

Thales SA TCFP.PA :

* LA BEI ACCORDE UN PRÊT DE 450 MILLIONS D'EUROS À THALES

* PRÊT POUR FINANCER UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (RESEARCH AND DEVELOPMENT) DANS L’AÉRONAUTIQUE ET LES RADARS

* CE PROGRAMME S’ÉTENDRA JUSQU’À FIN 2027

Texte original https://tinyurl.com/4yak2d66 Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

