La BEI accorde un prêt de €450 mlns à Thales

Thales SA TCFP.PA :
* LA BEI ACCORDE UN PRÊT DE 450 MILLIONS D'EUROS À THALES
* PRÊT POUR FINANCER UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (RESEARCH AND DEVELOPMENT) DANS L’AÉRONAUTIQUE ET LES RADARS
* CE PROGRAMME S’ÉTENDRA JUSQU’À FIN 2027
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
