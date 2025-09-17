information fournie par Reuters • 17/09/2025 à 18:23

La BEI accorde un prêt de €450 mlns à Thales

Thales SA TCFP.PA :

* LA BEI ACCORDE UN PRÊT DE 450 MILLIONS D'EUROS À THALES

* PRÊT POUR FINANCER UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (RESEARCH AND DEVELOPMENT) DANS L’AÉRONAUTIQUE ET LES RADARS

* CE PROGRAMME S’ÉTENDRA JUSQU’À FIN 2027

Texte original https://tinyurl.com/4yak2d66 Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)