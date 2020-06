Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE veut préciser en juillet sa position sur les dividendes, dit Enria Reuters • 09/06/2020 à 13:28









LA BCE VEUT PRÉCISER EN JUILLET SA POSITION SUR LES DIVIDENDES, DIT ENRIA FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) réfléchit à l'opportunité de prolonger le moratoire sur les dividendes et les rachats d'actions qu'elle a demandé aux banques de la zone euro et espère pouvoir préciser sa position en juillet, a déclaré mardi Andrea Enria, le responsable de la supervision bancaire au sein de l'institution. La BCE a demandé en mars aux établissements bancaires de suspendre la distribution de dividendes et les plans de rachats d'actions jusqu'en octobre mais le Conseil européen du rythme systémique (European Systemic Risk Board, ESRB), présidé par Christine Lagarde, a déclaré lundi qu'il n'excluait pas de prolonger ce moratoire jusqu'à la fin de l'année. Si la reprise est suffisamment soutenue, les restrictions en matière de dividendes pourront être levées, a dit Andrea Enria. (Francesco Canepa et Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

