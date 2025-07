La Bourse de Paris atone en attendant un accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis

Des courses de Bourse affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,35% lundi, à l'issue d'une séance atone, les investisseurs attendant de connaître l'issue des négociations commerciales entre l'Union européenne et les Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 a terminé en hausse de 27,20 points et s'est établi à 7.723,47 points à la clôture. Vendredi, l'indice avait terminé en baisse de 0,75%.

Le marché est suspendu aux lettres que doit envoyer l'administration Trump pour annoncer à chaque pays concerné le niveau des surtaxes douanières qui lui seront appliquées.

Ces droits de douane, annoncés début avril et suspendus jusqu'au 9 juillet, doivent entrer en application au 1er août.

Le sujet "continue de dominer l'actualité" mais les investisseurs sont aujourd'hui plus "optimistes qu'ils ne l'étaient en avril", a souligné Andrea Tueni, responsable de la relation clients et des activités de marchés de Saxo Banque.

"Les négociations entre la Chine et les Etats-Unis ont rassuré les marchés, parce que la guerre commerciale les concernait en premier lieu. Si un accord a émergé de ce qui semblait être la partie la plus compliquée, c'est encourageant pour les autres pays", a-t-il noté.

Pour le Vieux Continent, un porte-parole de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a indiqué que cette dernière avait eu un "bon échange" téléphonique dimanche avec le président américain Donald Trump sur la question des droits de douane.

Le CAC 40 au ralenti

Outre la politique commerciale des Etats-Unis, le CAC 40 est aussi freiné par "l'incertitude politique qui existe en France et un déficit qui reste compliqué", a expliqué Andrea Tueni.

"Le CAC 40 a du mal à sortir la tête de l'eau depuis la dissolution", a-t-il relevé. Par exemple, sur les douze derniers mois, le CAC 40 affiche un bilan stable (+0,62%) quand, sur la même période, l'indice vedette de la Bourse de Francfort, le DAX, a bondi de 30,3%.

Le 9 juin 2024, au soir d'élections européennes largement remportées en France par l'extrême droite, le président Emmanuel Macron avait annoncé la convocation de législatives anticipées, à la surprise générale. Un mois plus tard, le résultat du scrutin était sans appel: un Parlement éclaté, sans aucune majorité, qui inaugurait l'une des plus graves crises politiques de la Ve République et condamnait le pays à un mélange d'instabilité et d'immobilisme.

Concernant les finances de l'Etat, pour réduire le lourd déficit du pays, attendu à 5,4% du PIB en 2025 et à 4,6% en 2026, le gouvernement ambitionne un effort budgétaire de 40 milliards d'euros dans le cadre du projet de budget pour 2026.

Capgemini annonce une acquisition à 3,3 mds USD

Le groupe d'informatique français Capgemini va racheter WNS, entreprise de gestion des processus métiers cotée à New York, pour 3,3 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros).

Capgemini a chuté de 5,58% à 137,15 euros à Paris à la clôture. A Wall Street, WNS s'envolait en revanche de 14,32% à 74,74 dollars vers 16H00 GMT (18H00, heure de Paris).

