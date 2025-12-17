La BCE toujours loin d’une nouvelle baisse de taux

La BCE illuminée pour l'anniversaire de l'euro en 2021. (Crédits: BCE)

Par François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management.

Le message de la Banque centrale européenne (BCE) ne devrait pas fondamentalement évoluer lors de sa prochaine réunion de décembre. La BCE devrait en effet maintenir sa politique monétaire inchangée et conserver un message similaire à celui des précédentes réunions.

Les dernières déclarations d'Isabel Schnabel ont en effet confirmé la très faible probabilité de voir la BCE baisser les taux à court terme : Isabel Schnabel était plutôt confortable avec les anticipations actuelles de marché (qui ne montrent aucun changement au cours des 12 prochains mois, voire une faible probabilité de voir les taux monter).



Nos anticipations :

Le taux de facilité de dépôt devrait rester fixé à 2%, soutenu par une croissance résiliente et une inflation maîtrisée.

Christine Lagarde devrait tempérer les attentes des marchés concernant une potentielle hausse de taux en 2026.

Pour se faire, Christine Lagarde pourra a priori s'appuyer sur les nouvelles projections macroéconomiques de la BCE.

En effet, ces dernières devraient montrer un scénario de croissance meilleur qu'attendu à la fois en 2025 et 2026, mais elles ne devraient en revanche toujours pas montrer de risque inflationniste à horizon 2026-2027.

In fine, Christine Lagarde devrait réitérer le message d'une BCE qui poursuivra son approche «réunion par réunion», en ajustant sa politique en fonction des données disponibles.

Conclusion

La BCE devrait signaler un scénario de croissance meilleure que prévu il y a 3 mois et confirmer que la politique monétaire est actuellement en «bonne» position. Le léger biais baissier qui transparaissait précédemment ne sera sans doute plus présent. Les marchés s'étant déjà ajustés à la suite du discours d'Isabel Schnabel, les réactions devraient rester très mesurées à la suite de la réunion de la BCE. A plus long terme, nous jugeons toutefois les anticipations monétaires actuellement trop élevées au regard du potentiel de croissance de la zone euro.