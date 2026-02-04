La BCE s’est enfermée dans un narratif de type «le travail est fait»

Le siège de la BCE, à Francfort. (Crédits: Adobe Stock)

Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions

"La BCE devrait maintenir ses taux directeurs inchangés lors de la réunion de politique monétaire de demain.

Il y a peu de chance que Christine Lagarde s'écarte de manière significative du ton plutôt neutre et confiant qu'elle a adopté ces derniers mois.

Cela étant, les dernières données justifieraient un tel changement de position : l'inflation globale est désormais inférieure à l'objectif de 2 % pour la deuxième fois.

Un élément qui sera particulièrement intéressant à suivre est la position de la BCE sur la vigueur de l'euro. À Sintra, Luis de Guindos a indiqué que la BCE devrait s'inquiéter d'un taux EUR/USD supérieur à 1,20 $. La devise a franchi ce seuil plus tôt cette année.

À notre avis, la BCE s'est enfermée dans un narratif de type « le travail est fait », comme si l'objectif d'inflation de 2% constituait une borne inférieure virtuelle qu'il ne faudrait pas franchir.

Contrairement aux États-Unis, où le taux neutre pourrait avoir augmenté, nous estimons que le taux neutre dans la zone euro — où la productivité et les perspectives de croissance demeurent faibles — devrait être inférieur à 2 %".