Oddo BHF relève sa cible sur Amundi après les résultats
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:59
Le bureau d'études rappelle qu'Amundi a dégagé un résultat ajusté avant impôts en hausse de 12% au 4e trimestre et, après prise en compte de la hausse de la charge fiscale, un RN ajusté de 376 MEUR, soit 8% au-dessus du consensus.
Surtout, il souligne qu'Amundi a annoncé un programme de rachat d'actions de 500 MEUR, supérieur à son indication précédente (au moins 300 MEUR), retournant ainsi aux actionnaires son excédent de capital non utilisé à la fin de son plan stratégique précédent.
"Nous estimons toujours que le potentiel de croissance du groupe reste sous-valorisé. La prochaine IPO de sa JV en Inde prévue d'ici fin juin devrait également mettre en évidence la faible valorisation du titre", ajoute l'analyste.
Valeurs associées
|80,4000 EUR
|Euronext Paris
|+2,16%
