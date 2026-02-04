 Aller au contenu principal
Alstom a signé un accord de quatre ans avec PKP en Pologne
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 15:12

Alstom a signé un accord de quatre ans avec PKP Polskie Linie Kolejowe. Cet accord stratégique porte sur la sécurité du réseau ferroviaire national.

De 2026 à 2029, les équipes d'Alstom seront chargées des inspections et de la révision périodiques des aiguillages électriques Onvia Switch utilisés sur l'ensemble du réseau polonais.

Le contrat porte principalement sur près de 3 500 inspections et révisions, avec une option pour 800 inspections supplémentaires si nécessaire.

Les travaux comprendront la maintenance et les réparations périodiques complètes.

"L'accord conclu entre Alstom et PLK SA représente une avancée majeure pour l'amélioration de la maintenance des infrastructures ferroviaires en Pologne. Pour la première fois, nous pouvons planifier et réaliser des travaux à l'échelle nationale, garantissant ainsi la continuité et la fiabilité des services pour de nombreuses années ", a déclaré Adam Juretko, directeur d'Alstom Polska à Katowice.

