Alstom a signé un accord de quatre ans avec PKP en Pologne
De 2026 à 2029, les équipes d'Alstom seront chargées des inspections et de la révision périodiques des aiguillages électriques Onvia Switch utilisés sur l'ensemble du réseau polonais.
Le contrat porte principalement sur près de 3 500 inspections et révisions, avec une option pour 800 inspections supplémentaires si nécessaire.
Les travaux comprendront la maintenance et les réparations périodiques complètes.
"L'accord conclu entre Alstom et PLK SA représente une avancée majeure pour l'amélioration de la maintenance des infrastructures ferroviaires en Pologne. Pour la première fois, nous pouvons planifier et réaliser des travaux à l'échelle nationale, garantissant ainsi la continuité et la fiabilité des services pour de nombreuses années ", a déclaré Adam Juretko, directeur d'Alstom Polska à Katowice.
Valeurs associées
|28,2100 EUR
|Euronext Paris
|+1,33%
