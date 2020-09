Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE s'engage à la transparence sur les conflits d'intérêts-Lagarde Reuters • 28/09/2020 à 16:35









FRANCFORT, 28 septembre (Reuters) - La Banque centrale européenne va commencer à publier les avis de son comité d'éthique sur des cas de conflits d'intérêts impliquant des membres actuels et anciens de l'institution, a déclaré lundi Christine Lagarde. "A partir de maintenant, nous publierons sur notre site les avis du comité d'éthique de la BCE sur les cas de conflits d'intérêts et sur les emplois rémunérés post-mandat de membres du comité exécutif, du conseil des gouverneurs et du directoire de la BCE", a déclaré la présidente de l'institution devant le Parlement européen. Christine Lagarde a également parlé de politique monétaire mais n'a rien dit de nouveau. (Francesco Canepa, version française Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.