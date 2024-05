"Cette dynamique positive qui contraste avec le ralentissement américain réduit progressivement l'écart entre la Fed et la BCE. Si une baisse des taux en juin est presque actée, la BCE préférera probablement opter pour une pause en juillet compte tenu de la reprise de l'activité. Les responsables de la BCE ont déjà plaidé en faveur de cette approche, et les données économiques récentes vont dans leur sens", conclut-il.

(AOF) - "Le PMI composite a augmenté à 52,3, légèrement au-dessus des attentes, ce qui constitue une preuve supplémentaire du rebond économique de la zone euro", introduit Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, après la publication des chiffres PMI en zone euro pour le mois de mai 2024, ce jeudi. "L'accélération de la croissance des nouvelles commandes et la normalisation en cours des stocks indiquent une poursuite de la reprise dans les mois à venir", soutient-il.

"La BCE préférera probablement opter pour une pause en juillet " (ABN Amro IS)

