La valeur du jour à Wall Street - Apple : l'addition des droits des douanes jugée trop salée

(AOF) - 900 millions de dollars. Apple a révélé hier soir l’impact sur ses coûts de la guerre commerciale en cours pour ce trimestre. Cette perspective et des ventes décevantes en Chine entraînent un repli de 3,92% à 204,95 dollars de l'action Apple, qui ferme la marche de l'indice Dow Jones. " Apple utilise son empreinte manufacturière mondiale pour limiter les vents contraires des tarifs douaniers. ", souligne JPMorgan. La direction a indiqué que plus de 50% des iPhones vendus aux États-Unis ce trimestre auront été fabriqués en Inde.

Légère surperformance trimestrielle

La firme à la pomme a généré au deuxième trimestre, clos fin mars, un bénéfice net de 24,78 milliards de dollars, soit 1,65 dollar par action, contre respectivement 23,64 milliards et 1,54 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 1,62 dollar par action.

Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 95,36 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes du marché : 94,59 milliards de dollars. Très surveillées, les ventes en Chine (greater China) ont reculé à 16 milliards de dollars et sont ressorties sous le consensus de 16,83 milliards de dollars.

Les revenus tirés des iPhone ont augmenté d'un peu moins de 2% à 46,84 milliards de dollars. Ils sont supérieurs aux attentes : 45,94 milliards de dollars. Les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont affiché une croissance de 11,6% à 26,65 milliards de dollars.

Les droits de douane mettent la marge sous pression

S'agissant des perspectives pour le trimestre en cours, les revenus du groupe devraient progresser de 1% à 4%, a indiqué le directeur financier, Kevan Parekh, lors de la conférence téléphonique avec les analystes. Les 900 millions de dollars de coûts supplémentaires liés aux droits de douane pèseront à hauteur de 1 point sur la marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité. Elle est attendue entre 45,5% et 46,5%, à comparer avec un consensus de 46,8%.

Bien qu'Apple ne quantifie pas l'ampleur des vents contraires au quatrième trimestre, JPMorgan s'attend à ce qu'il soit environ 1,5 fois plus élevé au quatrième trimestre, pesant sur marge brute à hauteur de 100 à 200 points de base.

L'Inde remplace la Chine

Apple prévoit que la majorité des iPhones commercialisés aux États-Unis auront l'Inde pour pays d'origine et que la quasi-totalité des iPad, Mac, Apple Watch et AirPods vendus aux États-Unis auront le Vietnam pour pays d'origine.

"La vitesse de transfert de la production ne peut pas correspondre aux changements plus imprévisibles de la politique tarifaire. Le président Trump a clairement indiqué que l'Amérique ne peut pas compter sur la Chine pour fabriquer des technologies critiques telles que les semi-conducteurs, les puces, les smartphones et les ordinateurs portables ", prévient HSBC. " Par conséquent, le transfert de la production vers l'Inde ou le Vietnam sera probablement insuffisant, et nous nous attendons à ce qu'Apple reste sous pression pour produire davantage aux États-Unis, malgré les contraintes de capacité et de coût ".

Bonnes nouvelles pour les actionnaires, un nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars a été annoncé et le dividende trimestriel sera augmenté de 4% à 26 cents par action.

