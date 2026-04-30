La BCE ne touche pas à ses taux directeurs
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:25
Si les informations disponibles correspondent globalement à la précédente évaluation des perspectives d'inflation par le Conseil des gouverneurs, il estime que les risques à la hausse sur l'inflation et les risques à la baisse sur la croissance se sont intensifiés.
Selon lui, les effets de la guerre au Moyen-Orient sur l'inflation à moyen terme et l'activité économique dépendront de l'intensité et de la durée du choc sur les prix de l'énergie et de l'ampleur de ses effets indirects et de second tour.
Aussi, le Conseil des gouverneurs surveillera de près la situation et suivra une approche s'appuyant sur les données pour définir, réunion par réunion, l'orientation appropriée de la politique monétaire.
Plus particulièrement, ses décisions relatives aux taux directeurs seront fondées sur son évaluation des perspectives d'inflation et des risques qui les entourent. Il ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière.
Les portefeuilles des programmes APP et PEPP se contractent à un rythme mesuré et prévisible, car l'Eurosystème ne réinvestit plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.
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