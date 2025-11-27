La BCE n'envisage pas de baisser les taux

(AOF) - Selon le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE publié ce jeudi, une baisse des taux n'est pas à l'ordre du jour. "L'opinion global qui a été exprimé est que le cycle de baisse des taux était terminé, car les perspectives favorables actuelles devraient se maintenir, à moins que des risques ne se matérialisent", lit-on dans ce compte rendu. Fin octobre, le Conseil des gouverneurs avait décidé de laisser inchangés les trois taux d’intérêt directeurs de la BCE, jugeant que l'inflation reste proche de l’objectif de 2% à moyen terme.

Les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal restent inchangés, à respectivement 2%, 2,15% et 2,40 %. "Les perspectives restent toutefois incertaines, en particulier en raison des différends commerciaux au niveau mondial et des tensions géopolitiques", indiquait l'institution monétaire basée à Francfort dans un communiqué fin octobre.

En outre, dans ce compte-rendu, la BCE souligne que "les perspectives macroéconomiques résilientes avaient renforcé l'opinion du marché selon laquelle les taux d'intérêt clés de la BCE restaient à un bon niveau".

Selon la dernière courbe à terme des swaps d'indices au jour le jour (OIS), les investisseurs avaient presque entièrement écarté toute nouvelle réduction des taux en 2025. Mais ils laissaient la porte ouverte à une autre réduction des taux en 2026, attribuant une probabilité de 40% à une baisse supplémentaire d'ici fin 2026.