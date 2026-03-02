 Aller au contenu principal
Air Astana commande 25 Airbus A320neo
information fournie par Boursorama avec AFP 02/03/2026 à 11:23

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Air Astana a commandé 25 avions Airbus A320neo, la plus importante commande directe passée par la compagnie nationale du Kazakhstan (Asie centrale) auprès du constructeur européen, d'une valeur théorique de 3 milliards de dollars.

La commande porte sur cinq A320neo et 20 A321neo, a annoncé lundi Airbus dans un communiqué.

Les appareils seront répartis entre Air Astana et sa filiale à bas coût FlyArystan dans le cadre du renouvellement et de l’expansion de la flotte. Le groupe exploite aujourd'hui 59 appareils de la famille A320.

"Cette commande confirme l'attrait économique de la famille A320neo sur un marché en croissance", a déclaré Benoît de Saint‑Exupéry, vice‑président exécutif des ventes d’Airbus, cité dans le communiqué.

La famille A320 est le monocouloir le plus populaire au monde, avec plus de 19.000 commandes enregistrées à l'échelle mondiale.

Ces appareils sont moins gourmands, ce qui permet une réduction d'au moins 20% de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ par rapport à la génération précédente.

Le montant est calculé d'après les prix catalogue de 2018, concept qu'Airbus a abandonné depuis en arguant que les prix de vente réels dépendent des spécificités de chaque contrat, de la version et de la configuration de l'appareil et qu'ils demeurent confidentiels.

Selon certains experts, les prix des avions aussi bien d'Airbus que de Boeing ont augmenté d'à peu près 30% par rapport à 2018.

