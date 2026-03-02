 Aller au contenu principal
France : la production manufacturière poursuit sa reprise, mais pas la demande
information fournie par Boursorama avec AFP 02/03/2026 à 11:20

( AFP / LUDOVIC MARIN )

( AFP / LUDOVIC MARIN )

La production manufacturière de la France a poursuivi sa reprise en février, mais sur fond de baisse des ventes, ce qui engendre une accumulation de stocks de produits finis, selon l'indice PMI publié lundi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

Les producteurs anticipent toutefois un raffermissement de la demande et affichent des perspectives de ventes favorables, en se disant optimistes sur de nouvelles hausses de leur production dans les mois à venir, révèle l'enquête.

L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière s'est au final replié en février à 50,1 - un nombre supérieur à 50 traduit une expansion, et inférieur, un repli - après un plus haut de 43 mois atteint en janvier (51,2) : c'est ainsi une quasi-stagnation du secteur.

Les tensions inflationnistes se sont accentuées, dans la foulée de la hausse des prix des métaux et produits métalliques. Les prix de vente ont ainsi enregistré leur plus forte augmentation depuis dix-huit mois.

L'indice, pour lequel les données ont été recueillies du 10 au 20 février, est un indice composite prenant en compte les nouvelles commandes, la production, l'emploi, les délais de livraison et les stocks.

En février, les ventes à l'export ont enregistré leur plus forte baisse depuis sept mois, en raison d'un repli de la demande en provenance d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud et de certaines régions d'Afrique.

L'emploi a reculé pour la première fois depuis trois mois dans le secteur, certaines entreprises ayant notamment mentionné le licenciement de salariés en contrat à durée indéterminée.

Pour Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, "le secteur manufacturier français peine à amorcer une réelle reprise (mais) l'évolution de certaines variables de l’enquête permettent toutefois d’envisager les prochains mois avec un optimisme mesuré".

