La BCE met en avant les valorisations liées à l'IA, les tensions sur les obligations et les pertes des fonds comme principaux risques

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(Ajout d'une citation et de précisions sur les mises en garde de la BCE aux paragraphes 2 à 8)

La Banque centrale européenne a identifié les valorisations élevées des actions du secteur de l’IA, les tensions sur le marché obligataire et les pertes potentielles des banques parallèles comme les principaux risques pesant actuellement sur la stabilité financière, a déclaré lundi le vice-président de la BCE, Boris Vujcic.

La BCE doit publier son rapport semestriel sur la stabilité financière le 18 novembre, dans un contexte de volatilité des marchés, alors que les rendements attendus des investissements dans l’IA font l’objet d’un examen minutieux et que les emprunteurs endettés, comme la France , subissent des pressions.

La BCE met en garde contre une bulle sur les valeurs technologiques américaines depuis au moins deux ans, mais cette fois-ci, des fissures commencent à apparaître, le Nasdaq ayant chuté de près de 8 % par rapport à son plus haut historique après la publication des résultats d’entreprises telles qu’Alphabet GOOGL.O , Intel INTC.O et Amazon AMZN.O .

« Au moment où le FSR a été rédigé, nous avons constaté une correction sur les marchés des actions liées à l’IA », a déclaré M. Vujcic lors d’un événement en Irlande. « De toute évidence, tout le monde est exposé à cela… y compris l’Europe », a-t-il ajouté, soulignant que de nombreux fonds d’investissement détiennent des positions liées à l’IA.

M. Vujcic a cité comme deuxième risque la récente forte hausse des rendements des obligations d’État, en particulier pour les pays endettés.

Il a indiqué que la BCE « surveillerait » le marché obligataire mais, reprenant la ligne officielle de la banque centrale et minimisant les spéculations sur une éventuelle intervention, il a ajouté que la réponse principale devait venir des gouvernements.

« La réponse à cela, évidemment… si le problème est budgétaire, doit être avant tout une réaction budgétaire », a-t-il déclaré.

Il a cité les pertes subies par les fonds d’investissement et autres « banques parallèles » — c’est-à-dire les institutions financières non bancaires, selon la terminologie de la banque centrale — comme troisième risque majeur.