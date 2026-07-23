L'institution monétaire a maintenu ses taux pour le moment. Dans sa conférence de presse, Christine Largarde devrait revenir sur la conjoncture économique et notamment la résurgence de l'inflation alors que le conflit a repris de plus belle entre les Etats-Unis et l'Iran.
LA BCE maintient ses taux : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
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