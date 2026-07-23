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American Airlines dépasse les attentes au 2T malgré une facture de kérosène alourdie
information fournie par Boursorama avec AFP 23/07/2026 à 15:02
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La compagnie aérienne American Airlines a annoncé jeudi un bénéfice net en fort repli sur un an au deuxième trimestre, plombé par une facture de kérosène ayant gonflé de plus de 80%, mais elle est néanmoins parvenue à bien dépasser les attentes des marchés.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Robert Isom, patron du groupe, a souligné dans un communiqué que le chiffre d'affaires trimestriel avait "dépassé (les) anticipations initiales (du groupe) et poursuivait sur la trajectoire engagée dans toutes les activités".

L'activité a bondi de 16,3% sur un an à 16,70 milliards de dollars, soit exactement le niveau prévu par le consensus des analystes de Factset, marquée par une "forte croissance dans toutes les entités et toutes les classes", a relevé M. Isom.

Le bénéfice net a en revanche fondu de 88,2%, passant de 599 millions de dollars à 71 millions mais c'est tout de même sept fois supérieur aux dix millions anticipés par le consensus.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de prédilection des marchés, ce dernier ressort à quinze cents quand les analystes tablaient sur trois cents.

A l'instar de ses concurrentes Delta Air Lines et United Airlines, la compagnie de Fort Worth (Texas) a été assommée par l'envol des cours des hydrocarbures du fait de la guerre au Moyen-Orient depuis fin février.

Sa facture trimestrielle de kérosène a gonflé de 83,3% sur un an à 4,88 milliards de dollars, un montant qu'elle affirme avoir déjà pu compenser à près de 50% grâce à des hausses tarifaires et à des "efforts d'efficacité" au niveau de l'exploitation.

En se basant sur la tendance actuelle des cours, elle anticipe un surcoût de 1,7 milliard de dollars au troisième trimestre par rapport à la même période de 2025.

Dans ce contexte, elle a prévu une perte nette par action à données comparables pour le troisième trimestre comprise entre 10 et 70 cents. Pour l'ensemble de l'année, la fourchette est assez large: entre une perte de 65 cents et un bénéfice de 65 cents.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait progresser de 16% à 19% sur un an, American Airlines s'attendant à ce que la "dynamique de l'activité se poursuive au second semestre, soutenue par une forte demande".

Elle a notamment augmenté ses capacités de 5,4% au deuxième trimestre, signalant une hausse du revenu par passager de 13,4% en classes Premium et de 8,8% en classes économiques. Les voyages d'affaires ont augmenté de 26% sur un an.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action American Airlines reculait de 3,92%.

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AMERICAN AIRLINE
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