Google lance une nouvelle fonctionnalité de connexion par vidéo « selfie »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, Google a lancé une nouvelle fonctionnalité de connexion par vidéo « selfie », offrant ainsi aux utilisateurs une option supplémentaire pour se connecter à leur compte ou le récupérer s’ ils en sont bloqués en raison d’un mot de passe oublié ou d’un accès impossible à leurs appareils habituels.

La société, filiale d'Alphabet, GOOGL.O permettra aux utilisateurs de configurer une vérification en enregistrant une brève vidéo d’eux-mêmes effectuant des mouvements de tête guidés, afin de capturer plusieurs angles. Google enregistrera ensuite cette vidéo et l’utilisera pour authentifier les vidéos en direct que les utilisateurs mettront en ligne lors de leurs tentatives de connexion ultérieures.

Si cette nouvelle fonctionnalité pourrait offrir une protection renforcée contre la fraude et de meilleures options de récupération de compte pour les utilisateurs, notamment en cas de perte ou de vol d’appareils, elle pourrait également soulever certaines inquiétudes concernant la vie privée et la collecte de données biométriques.

Google a précisé que la vidéo de selfie est stockée avec le consentement de l’utilisateur, et que celui-ci a la possibilité de la supprimer à tout moment depuis son compte Google. La vidéo ne sera utilisée qu’à des fins de connexion, à moins que l’utilisateur ne choisisse de la partager pour d’autres cas d’utilisation, a indiqué l’entreprise.

Elle a ajouté qu’elle recourait à plusieurs contrôles de sécurité pour détecter les tentatives d’usurpation d’identité, y compris les “deepfakes”, en comparant un nouvel enregistrement avec la vidéo de selfie enregistrée et en demandant aux utilisateurs d’effectuer des mouvements permettant de confirmer que la vidéo est en direct.

Cette fonctionnalité est disponible dès jeudi pour les utilisateurs éligibles disposant d’un compte Google.

Les entreprises s'appuient actuellement sur des appareils de confiance, des numéros de téléphone enregistrés, des contacts de récupération et l'authentification à deux facteurs pour les procédures de récupération de compte. La biométrieet la reconnaissance faciale font depuis longtemps l'objet de préoccupations en matière de vie privée.