La BCE maintient la stabilité en Europe alors que la chute de 13% de Google attise les craintes liées à l'IA

Les marchés obligataires et boursiers européens ont tenu bon jeudi, alors que la Banque centrale européenne (BCE) a mis un terme à sa série de hausses de taux, même si Wall Street s'apprêtait à reculer après qu'Alphabet est devenu le dernier géant technologique en date à être malmené par les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX restait en hausse de 1%, la BCE ayant maintenu son taux directeur à 2,5%, tandis que le Nasdaq NQc1 ouvrait en baisse de 1,3%, Alphabet GOOGL.O ayant chuté de plus de 13% après la publication, mercredi après la clôture du marché, de résultats révélant une forte consommation de trésorerie liée à l'IA.

Dans le même temps, l'euro et les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement baissé, la décision largement attendue de la BCE de maintenir son taux s'accompagnant d'une baisse des prix du pétrole et du gaz naturel, qui faisaient grimper l'inflation depuis le déclenchement de la guerre en Iran .

Jeudi également, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a confirmé, après des mois de spéculations, qu'elle démissionnerait avant l'heure et quitterait ses fonctions en février.

Les rendements des bons du Trésor américain – qui ont tendance à influencer les coûts d'emprunt mondiaux – ont également continué à baisser malgré des données indiquant une croissance économique américaine plus rapide que prévu et une accélération de l'inflation aux États-Unis .

Mercredi a également été marqué par un rebond des bons du Trésor après que le président de la Réserve fédérale , Kevin Warsh, a adopté un ton plus confiant quant aux perspectives d'inflation, à la suite de la décision de la Fed de maintenir ses taux inchangés.

Conor Parle, économiste spécialisé dans la zone euro chez Fidelity, a déclaré que le maintien des taux par la BCE laissait penser que sa prochaine hausse à 2,75% aurait désormais lieu en décembre.

« Les indicateurs généraux des conditions financières se sont clairement resserrés, de sorte que la BCE restera vigilante », a déclaré M. Parle.

« D'une certaine manière, ce resserrement des conditions financières contribuera en partie à freiner les pressions inflationnistes, mais il complique également la tâche de la BCE, en particulier si la fragmentation entre les pays s'accentue. »

Le principal indicateur des inquiétudes françaises — l'écart de rendement entre les obligations d'État françaises et les Bunds allemands notés AAA DE10FR10=RR — s'établissait à 151 points de base, après avoir atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis près de 15 ans, à près de 178 points de base.

Le départ de Christine Lagarde de la BCE en février signifie par ailleurs que le président français Emmanuel Macron et d'autres dirigeants de l'Union européenne pourront pourvoir l'un des postes économiques les plus influents de l'Union avant les élections présidentielles françaises du printemps, que les sondages laissent entrevoir comme une victoire de la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

« Je suppose que cela s'explique par les élections françaises », a déclaré Carl Hammer, responsable de l'allocation d'actifs chez SEB Investment Management. « Il est clair que la politique joue un rôle de plus en plus important pour les banques centrales. »

GROS DÉPENSES, FORTES BAISSES

Au cours de la nuit, les résultats financiers se sont avérés être le plus grand test pour l'Asie. Samsung 005930.KS a annoncé une nouvelle série de résultats records grâce à la demande en plein essor pour ses puces mémoire, mais est resté muet sur ses projets visant à augmenter les rendements , ce qui a fait chuter son action de 4%.

Cela a pesé sur l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui a reculé de 1,2% après avoir bondi de près de 7% la veille. Un autre chouchou de l'IA, SK Hynix 000660.KS , a toutefois continué sur sa lancée, ses projets de restituer environ 75 milliards de dollars aux actionnaires cette année ayant porté son gain sur deux jours à plus de 15%.

En début de séance aux États-Unis, Alphabet GOOGL.O a plongé de 13% après avoir annoncé des résultats décevants dans son activité principale de recherche et une accélération massive de la consommation de trésorerie, due à l'investissement massif de ressources dans le développement de l'IA.

Cette attention portée aux dépenses en IA se poursuivra jeudi, Intel INTC.O et Amazon AMZN.O devant tous deux publier leurs résultats après la clôture des marchés américains.

M. Hammer, de SEB, a déclaré que la hausse des coûts de développement de l'IA rendait les perspectives « nettement plus difficiles » pour les gestionnaires d'actifs, après plusieurs années de hausse boursière.

« Nous conservons pour l'instant une vision constructive (sur les actions), mais la situation se complique… l'essentiel des risques dans les portefeuilles est lié au cycle des infrastructures d'IA. »

BAISSE DU PRIX DU PÉTROLE

Les marchés continuent d'anticiper une probabilité de 80% d'une hausse des taux en décembre, malgré les commentaires accommodants de M. Warsh mercredi, qui ont entraîné une accentuation de la courbe des taux des bons du Trésor. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR a reculé d'environ 5 points de base pendant la nuit et s'établissait en fin de séance à 4,68%.

Le dollar =USD s'est légèrement raffermi face aux autres grandes devises après avoir reculé de 0,2% mercredi à la suite de la décision de la Fed.

L'euro EUR= s'est légèrement affaibli à 1,1125 dollar après la décision de la BCE sur les taux, après avoir chuté de près de 2% ce mois-ci face au dollar et de 2,5% face à la livre sterling. GVD/EUR

Les données montrent également que les investisseurs ont constitué leur plus importante position courte sur l'euro depuis dix ans, pour un montant total de près de 19 milliards de dollars. EURNETUSD=

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de près de 2% à 113,15 dollars le baril après que le Wall Street Journal a rapporté que le vice-président américain JD Vance avait adressé une lettre au chef du Conseil de sécurité iranien, Mohsen Rezaei, dans le but de relancer les négociations de paix.

Les médiateurs qatariens ont également présenté à l'Iran un nouveau projet d'accord visant à mettre fin à la guerre, a déclaré à Reuters un responsable au courant des négociations, bien qu'un haut responsable iranien ait rejeté ces propositions, les qualifiant d'inacceptables et estimant qu'elles ne constituaient pas une offre.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Marc Jones