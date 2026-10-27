La BCE fixe son exigence de capital P2R à 2,37% pour Société Générale

Société Générale indique s'être vu notifier par la BCE son exigence de capital au titre du pilier 2 (P2R - pilier 2 obligatoire), applicable à compter du 1er janvier 2027, qui s'établit à 2,37%, dont au minimum 1,39% sous forme de CET1.

Cette exigence de capital P2R comprend une exigence de 0,12% au titre des attentes prudentielles du pilier 2 concernant le provisionnement des prêts non performants octroyés avant le 26 avril 2019, précise l'établissement.

En tenant compte des différents coussins réglementaires, les exigences minimales applicables au groupe sur une base consolidée s'établiront, au 1er janvier 2027, à 10,41% pour le ratio CET1 (dont 0,86% au titre des coussins contracycliques et 1,125% au titre du coussin des autres établissements d'importance systémique), à 12,33% pour le ratio Tier 1 et à 14,89% pour le ratio Total Capital.

La BCE a également notifié au groupe bancaire français une exigence au titre du pilier 2 sur le ratio de levier (P2R-LR), qui s'établit à 0,1%. En conséquence, l'exigence minimale du ratio de levier se monte à 3,6%.

Avec un ratio CET1 de 13,2% au 30 juin 2026, Société Générale revendique une marge de manoeuvre pro forma confortable d'environ 280 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire. De même, son ratio de levier s'établissait à 4,3% à fin juin, soit un niveau largement supérieur à l'exigence de 3,6%.