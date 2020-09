Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE est attentive à l'appréciation de l'euro, dit Lagarde Reuters • 21/09/2020 à 15:18









PARIS, 21 septembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) prend en compte l'évolution du taux de change de l'euro dans l'élaboration de sa politique monétaire, a déclaré lundi sa présidente, Christine Lagarde. "L'appréciation de l'euro joue bien entendu un rôle dans différents domaines et pour ce qui concerne la politique monétaire, elle exerce une pression à la baisse sur le niveau des prix", a-t-elle dit lors d'une d'une réunion en visioconférence de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. "Nous sommes tout à fait attentifs à cette appréciation de l'euro et nous la prenons en compte dans la détermination de notre politique monétaire." (Leigh Thomas, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EUR/USD SPOT Six - Forex 1 -0.71%