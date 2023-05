La BCE contrainte à poursuivre ses hausses de taux

Christine Lagarde, la présidente de la BCE. (Crédits photo : BCE)

Commentaires de Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, en amont de la réunion de la BCE du 4 mai 2023.

Nous attendons une hausse de taux de 25 pb lors de la réunion de la Banque centrale européenne du 4 mai.

Avec une inflation cœur encore trop élevée, la BCE se doit de poursuivre sa politique monétaire restrictive.

Cette hausse, largement anticipée, ne devrait pas provoquer de tensions sur les marchés.

Comme souligné mi-avril par Philip Lane, chef économiste de la BCE, le calibrage de la hausse des taux lors de la réunion du 4 mai 2023 doit prendre en compte l'évolution à venir de l'inflation et de sa composante cœur, mais aussi la bonne transmission de la politique monétaire.

A cet égard, les statistiques nationales d'inflation publiées le 28 avril 2023 et les chiffres d'inflation total et cœur publiés le 2 mai dernier restent incompatibles avec l'objectif de stabilité des prix de la BCE. De fait, l'inflation totale à fin avril est légèrement en hausse, à 7% en zone euro, comparé à +6,9% en mars (après un pic à 10,6 % en octobre 2022), et l'inflation cœur reste toujours élevée, à 5,6% contre 5,7% en mars. Les perspectives ne plaident pas non plus pour un ralentissement à court terme, au vu de la progression toujours forte des salaires en zone euro (à l'instar des accords négociés récemment en Allemagne dans le secteur public).

Par ailleurs, si le Bank Lending Survey publié le 2 mai révèle une accentuation du ralentissement de la distribution de crédit, le stress sur le secteur bancaire en zone euro s'est fortement apaisé, et ne devrait pas jouer un rôle essentiel dans la prise de décision de la BCE, qui devrait davantage se concentrer sur les perspectives d'inflation.

S'il existe un clair consensus dans le marché en faveur d'une augmentation des taux de la BCE le 4 mai, conformément aux récentes déclarations de membres du Conseil, il est certain qu'un débat aura lieu lors de leur réunion sur l'amplitude de hausse.

Nous estimons que la BCE devrait monter ses taux de 25 pb, et indiquer son intention de poursuivre dans cette direction. Si le resserrement induit de la politique monétaire par le remboursement obligatoire des TLTRO en juin (pour un montant de 480 milliards d'euros) devrait inciter la BCE à une approche graduelle de petits pas, sa détermination devrait rester intacte.

Les investisseurs anticipent une hausse de taux, et la décision de la BCE le 4 mai ne devrait pas provoquer de tensions sur les marchés.