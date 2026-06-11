La BCE augmente ses taux directeurs de 25 points de base

Le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base, fixant ainsi les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal à respectivement 2,25%, 2,40% et 2,65% à compter du 17 juin.

"La guerre au Moyen-Orient génère des pressions sur l'inflation, et la décision de relever les taux directeurs est robuste à travers un ensemble de scénarios évaluant l'évolution possible du choc et ses répercussions potentielles sur les perspectives à moyen terme pour la zone euro", explique-t-il.

Par rapport aux projections de mars, les services de l'Eurosystème ont revu à la hausse leur projection de référence pour l'inflation en 2026 et 2027, en raison d'une trajectoire plus élevée des prix de l'énergie, qui, dans une certaine mesure, devrait alimenter la hausse des prix des produits alimentaires, des biens et des services.

Ainsi, l'inflation totale dans la zone euro devrait s'établir en moyenne à 3,0% en 2026, 2,3% en 2027 et 2,0% en 2028. S'agissant de l'inflation hors énergie et produits alimentaires, le scénario de référence table sur une hausse moyenne de 2,5% en 2026 et 2027, et de 2,2% en 2028.

Par ailleurs, le scénario de référence de la BCE anticipe une croissance économique moyenne dans la zone euro de 0,8% en 2026, 1,2% en 2027 et 1,5% en 2028. Cela représente une révision à la baisse pour 2026 et 2027, reflétant des effets plus prononcés de la guerre sur les marchés des matières premières, les revenus réels et la confiance.

Avec la décision prise ce jour, le Conseil estime "rester en bonne position pour faire face à l'incertitude provoquée par la guerre". Il surveillera de près la situation et suivra une approche s'appuyant sur les données pour définir, réunion par réunion, l'orientation appropriée de sa politique monétaire.

Plus particulièrement, ses décisions relatives aux taux directeurs seront fondées sur son évaluation des perspectives d'inflation et des risques qui les entourent. Le Conseil des gouverneurs ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière.