La Banque nationale suisse prévoit une croissance modérée de l'économie mondiale, déclare le vice-président
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque nationale suisse prévoit que la croissance de l'économie mondiale sera faible au cours des prochains trimestres, car les développements économiques sont freinés par les droits de douane américains et l'incertitude élevée qui persiste, a déclaré jeudi le vice-président Antoine Martin.

"Les droits de douane américains sont susceptibles de freiner le commerce mondial et de réduire le pouvoir d'achat des ménages américains", a déclaré Antoine Martin dans des remarques préparées pour une conférence de presse.

